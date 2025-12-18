قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتـ.ـل أكثر من 1000 شخص في هجوم لميليشيات الدعم على مخيم للاجئين بالسودان
واقعة مأسوية بالشرقية.. استدراج والتعدي على طفلة 14 عامًا في بلبيس وضبط المتهم | تفاصيل كاملة
مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» لمتابعة اليوم الثاني للتصويت بجولة الإعادة بـ55 دائرة بانتخابات النواب
التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يكتب: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
محافظات

السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الانتخابات بقليوب .. صور

إبراهيم الهواري

شهدت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب  بمحافظة القليوبية اقبالا كبيرا خاصة من السيدات اللى تصدرن المشهد أمام اللجان خاصة بمدن بنها وقليوب.


من ناحية أخرى ​تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.


​واطمأن المحافظ من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، مؤكداً انتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية. 

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.


​وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسباً لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، موجهاً بضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.


​وأكد عطية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فوراً، مشيداً بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، داعياً المواطنين المشاركة الايجابيه والادلاء باصواتهم عبر صناديق الاقتراع.

القليوبية محافظة القليوبية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

صورة من أحداث طوفان الأقصي

نتنياهو يترأس طاقمًا وزاريًا لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

غارات إسرائيلية - أرشيفي

غارات إسرائيلية تستهدف بنى تحتية لحزب الله

تصاعد الهجمات على عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية

"التعليم الفلسطينية" تحذر من تداعيات تصاعد الهجمات على عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد