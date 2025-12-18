قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتـ.ـل أكثر من 1000 شخص في هجوم لميليشيات الدعم على مخيم للاجئين بالسودان
واقعة مأسوية بالشرقية.. استدراج والتعدي على طفلة 14 عامًا في بلبيس وضبط المتهم | تفاصيل كاملة
مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» لمتابعة اليوم الثاني للتصويت بجولة الإعادة بـ55 دائرة بانتخابات النواب
التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يكتب: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
محافظات

اليوم الثاني والأخير.. فتح اللجان الانتخابية بجنوب سيناء في موعدها

اجواء الانتخابات أمام لجان طور سيناء
اجواء الانتخابات أمام لجان طور سيناء
ايمن محمد

فتحت اللجان الانتخابية بالدائرة الثاني التي يجري فيها الإعادة بجنوب سيناء أبوابها أمام الناخبين، وذلك لإدلاء المواطنين بأصواتهم في اليوم الثاني من جولة الإعادة، وسط هدوء واقبال ضعيف، وتشديدات أمنية مكثفة من قبل الجهات المعنية عن تأمين الانتخابات.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثانية في موعدها المقرر، إيذانًا ببدء أعمال اليوم الثاني والأخير من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025، وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه لم يجري رصد أي تأخير أو معوقات في فتح اللجان.

وأوضح أن الـ 9 لجان استقبلت الناخبين منذ الدقائق الأولى، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من الجهات المكلفة بتأمين محيط المقار الانتخابية؛ لضمان انطلاق اليوم الأخير في أجواء مستقرة ومنظمة.

وأشار إلى أن الإعادة تجري بالدائرة الثانية فقط على المقعد الفردي، ويتنافس عليه مرشحان مستقلان، مؤكدًا على توافر كافة التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة آمنة وميسرة للمواطنين.

كما أكد أنه تجري متابعة مستمرة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرصد الموقف داخل اللجان لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى مراجعة استعدادات اللجان في اليوم الثاني، من حيث النظافة والإنارة وتهيئة المداخل والمخارج.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية، موزعة على النحو التالي:

مدينة طور سيناء: لجنة عامة واحدة و5 لجان فرعية، بإجمالي 39،956 ناخبًا وناخبة.

مدينة رأس سدر: لجنتان فرعيتان، بإجمالي 16421 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو زنيمة: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 6135 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو رديس: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 5420 ناخبًا وناخبة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية 67932  ناخبًا وناخبة.

جنوب سيناء انتخابات الإعادة الشعب هدوء وعدم اقبال

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

