قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل
بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
للأجانب من أم مصرية.. طريقة الحصول على الجنسية| الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار سوهاج: احتفالات مُبهرة تواكب افتتاح المتحف المصري الكبير.. والطلاب يرتدون الزي الفرعوني في مشهد يعكس الفخر.. والجامعة بقاعة المؤتمرات في أجواء وطنية

ميدان العارف بالله بسوهاج
ميدان العارف بالله بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

عاشت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يومًا استثنائيًا من الحراك الوطني والإنساني، جسّد تلاحم مؤسسات الدولة ووعي أبنائها بمكانة مصر التاريخية، تزامنًا مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، أضخم صرح ثقافي وأثري في العالم.

فمنذ صباح اليوم، تحوّلت ميادين المحافظة إلى لوحات وطنية مزدانة بالأعلام والأنوار، استعدادًا للبث المباشر لفعاليات الافتتاح التاريخي، وسط متابعة دقيقة من اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الذي تفقد بنفسه الميادين والشوارع العامة.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى، وانتشار الدوريات الراكبة والثابتة لتأمين المواطنين وضمان خروج الاحتفالات في أبهى صورة.

محافظة سوهاج

وفي المقابل، أكد اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن مشاركة المحافظة في الاحتفال العالمي تأتي تجسيدًا لروح الانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل رسالة خالدة تؤكد أن الحضارة المصرية باقية ومتجددة.

كما شهدت جامعة سوهاج فعاليات احتفالية مميزة، حيث ارتدى الطلاب الزي الفرعوني في مشهد يعكس الفخر بالهوية المصرية، وتابعت الجامعة البث المباشر من قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم القديم وسط أجواء وطنية بهيجة.

ولم تغب اللمسات الإنسانية عن مشهد اليوم، إذ استجاب محافظ سوهاج بشكل فوري لطلب أحد المواطنين من ذوي الهمم خلال جولته بطهطا، ووجّه بتوفير دراجة متحركة له، في موقف لاقى إشادة واسعة من الأهالي.

يوم وطني مفعم بالحماس والاعتزاز عاشته سوهاج، حيث امتزجت روح الحضارة بالأمن والعطاء الإنساني؛ لتؤكد المحافظة أنها قلب نابض في جسد الوطن الكبير.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج محافظ سوهاج مدير أمن سوهاج جامعة سوهاج افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

الرئيس السيسي

رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير

الرئيس السيسي

بث مباشر | الرئيس السيسي يصل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

شقق

القانون الجديد للإيجارات: استرداد الوحدات غير المستغلة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

محمد سمير «كونتا»: فخور بأول أهدافي مع الإسماعيلي .. والقادم أفضل

بيراميدز

المدير الفني لـ بيراميدز يستبعد محمد حمدي من مواجهة الاتحاد السكندري لهذا السبب

الإسماعيلي

عبد الله الشحات: الفوز على كهرباء الإسماعيلية خطوة لاستعادة الثقة وعودة الدراويش

بالصور

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

أغذية تحمي من السرطان.. قائمة ذهبية للوقاية وتعزيز المناعة

أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان

كسر الترقوة .. إصابة شائعة تسبب ألمًا حادًا في الكتف وتحد من الحركة

ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟

كيف تخسر وزنك بأمان دون أدوية أو جراحات؟ وصفة طبيعية بدون عمليات

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد