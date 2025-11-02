أخبار سوهاج: احتفالات مُبهرة تواكب افتتاح المتحف المصري الكبير.. والطلاب يرتدون الزي الفرعوني في مشهد يعكس الفخر.. والجامعة بقاعة المؤتمرات في أجواء وطنية

عاشت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يومًا استثنائيًا من الحراك الوطني والإنساني، جسّد تلاحم مؤسسات الدولة ووعي أبنائها بمكانة مصر التاريخية، تزامنًا مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، أضخم صرح ثقافي وأثري في العالم.

فمنذ صباح اليوم، تحوّلت ميادين المحافظة إلى لوحات وطنية مزدانة بالأعلام والأنوار، استعدادًا للبث المباشر لفعاليات الافتتاح التاريخي، وسط متابعة دقيقة من اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الذي تفقد بنفسه الميادين والشوارع العامة.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى، وانتشار الدوريات الراكبة والثابتة لتأمين المواطنين وضمان خروج الاحتفالات في أبهى صورة.

محافظة سوهاج

وفي المقابل، أكد اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن مشاركة المحافظة في الاحتفال العالمي تأتي تجسيدًا لروح الانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل رسالة خالدة تؤكد أن الحضارة المصرية باقية ومتجددة.

كما شهدت جامعة سوهاج فعاليات احتفالية مميزة، حيث ارتدى الطلاب الزي الفرعوني في مشهد يعكس الفخر بالهوية المصرية، وتابعت الجامعة البث المباشر من قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم القديم وسط أجواء وطنية بهيجة.

ولم تغب اللمسات الإنسانية عن مشهد اليوم، إذ استجاب محافظ سوهاج بشكل فوري لطلب أحد المواطنين من ذوي الهمم خلال جولته بطهطا، ووجّه بتوفير دراجة متحركة له، في موقف لاقى إشادة واسعة من الأهالي.

يوم وطني مفعم بالحماس والاعتزاز عاشته سوهاج، حيث امتزجت روح الحضارة بالأمن والعطاء الإنساني؛ لتؤكد المحافظة أنها قلب نابض في جسد الوطن الكبير.