الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

موظف جامعة سوهاج المتوفي
موظف جامعة سوهاج المتوفي
سوهاج _ أنغام الجنايني

تُكثف قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج جهودها لانتشال جثمان موظف لقي مصرعه عقب انهيار كميات كبيرة من الأتربة عليه، أثناء محاولته توثيق نقوش يُعتقد أنها أثرية داخل سرداب عميق بقرية إدفا التابعة لمركز سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بانهيار أتربة على أحد المواطنين داخل سرداب بأحد المنازل بقرية إدفا، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ومعدات الإنقاذ إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية كان قد نزل إلى السرداب، الذي يصل عمقه لنحو 36 مترًا، لتصوير نقوش مرسومة على الجدران يُشتبه في كونها أثرية، إلا أن كميات ضخمة من الأتربة انهارت عليه أثناء وجوده بداخله؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحريات أن المتوفي يُدعى "عادل. ج"، موظف ويعمل فرد أمن بجامعة سوهاج، ودخل السرداب لتوثيق تلك النقوش بهاتفه قبل أن يختفي تحت الأنقاض.

وتواجه فرق الإنقاذ تحديات كبيرة خلال عمليات استخراج الجثمان نظرًا لضيق المكان وعمق السرداب، فيما تم استدعاء المعدات الثقيلة لتسهيل الوصول إلى الضحية.

وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث لمعاينة المكان، وقررت تشكيل لجنة من هيئة الآثار والجهات المعنية لفحص طبيعة السرداب وتحديد ملابسات الانهيار، إلى جانب إخطار جامعة سوهاج لاتخاذ ما يلزم نحو دعم أسرة الموظف المتوفى.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج موظف سرداب جامعة سوهاج

