محافظات

أخبار سوهاج.. استعدادات للطقس السيئ وتوقيع بروتوكولات تنموية.. ومصرع موظف داخل سرداب غامض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المهمة والمتنوعة بين النشاط التنفيذي والحوادث المأساوية التي شغلت الرأي العام بالمحافظة.

ففي الجانب التنفيذي، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات والوحدات المحلية تحسبًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد، والمتوقع أن تشهد سقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق عدة من شمال الصعيد.

محافظة سوهاج في 24 ساعة

وأكد المحافظ على تفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي طارئ، وتشكيل فرق تدخل سريع لمواجهة تداعيات الطقس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أرواح المواطنين والمنشآت العامة.

وفي إطار جهود التنمية، شهدت المحافظة حدثًا بارزًا بتوقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة بين محافظة سوهاج وهيئة تنمية الصعيد، بحضور اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس الهيئة.

لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية تشمل مصنعًا لتجفيف البصل والثوم، ومصنعًا للأعلاف والمصبعات الخشبية، بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج شتلات وتجفيف الخضروات بمركز دار السلام.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية في محافظات الصعيد وخلق فرص عمل جديدة لأبناء سوهاج.

أما على صعيد الحوادث، فقد شهد مركز سوهاج واقعة مأساوية بعدما لقي موظف مصرعه أثناء توثيق نقوش يُعتقد أنها أثرية داخل سرداب غامض بقرية إدفا.

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانهيار كميات من الأتربة على أحد المواطنين داخل سرداب بعمق 36 مترًا.

وتبين أن الضحية يُدعى "عادل. ج"، موظف بجامعة سوهاج، نزل إلى السرداب لتصوير النقوش قبل أن تنهار عليه الأتربة، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال الجثمان، وسط صعوبات بالغة بسبب ضيق المكان وعمق السرداب، فيما تم تشكيل لجنة من هيئة الآثار لفحص طبيعة الموقع وملابسات الانهيار.

وفي حادث آخر هزّ الرأي العام، شهدت قرية بنهو بمركز طهطا جريمة قتل مأساوية بعدما أقدم زوج على قتل زوجته الحامل في شهرها التاسع إثر خلاف نشب بينهما بسبب هاتف محمول.

وتبين أن الجاني ويدعى “م. س. أ” (30 عامًا – عامل) اعتدى على زوجته “م. ع. أ” (25 عامًا – ربة منزل) باستخدام ماسورة حديدية، ما أدى إلى وفاتها في الحال داخل المنزل، وعقب إلقاء القبض عليه، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة نتيجة خلافات أسرية متكررة.

وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة.

وتعكس حصيلة الـ24 ساعة في سوهاج مزيجًا من الجهود التنموية المكثفة التي تشهدها المحافظة، إلى جانب استمرار الحوادث المأساوية التي تفرض على الأجهزة التنفيذية والأمنية مزيدًا من اليقظة لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار المحافظة.

