سوهاج التجارية تشارك باجتماع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف

شاركت غرفة سوهاج التجارية في الاجتماع الدوري لشعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس شعبة المخابز بسوهاج، ملاك العزازي، وعدد من مسؤولي الوزارة والاتحاد ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات.

وأشاد النائب خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، بالاجتماع، والدور الحيوي الذي تقوم به المخابز في خدمة المواطنين والمساهمة في استقرار منظومة الأمن الغذائي بالبلاد، مشيراً إلى أن الغرفة تدعم كافة المبادرات التي تصب في مصلحة أصحاب المخابز وتضمن حصول المواطن على رغيف خبز بجودة وسعر مناسب.

وأضاف أبو الوفا، نؤكد على التنسيق الدائم مع وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية لحل أي مشاكل تواجه أصحاب المخابز، وتعزيز قدرة القطاع على أداء دوره الوطني بكفاءة، مع مراعاة مصالح المواطن أولاً.

من جانبه، أكد ملاك العزازي، رئيس شعبة المخابز بسوهاج، أن الاجتماع مثل منصة هامة لمناقشة التحديات العملية التي تواجه المخابز، مشيداً بدور وزارة التموين في حل المشكلات فور عرضها،.

وقال نشيد بسرعة استجابة الوزير وقيادات الوزارة لمطالبنا، ونعمل جميعاً كفريق واحد لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتج، كما نطالب بزيادة كميات الردة المدعمة لتلبية احتياجات المخابز بشكل أفضل.

و أكد ملاك العزازي، رئيس شعبة مخابز سوهاج، أن المخابز بالمحافظة تواجه نقصًا واضحًا في كميات الردة المدعمة المقررة لها، موضحًا أن الكميات المنصرفة حاليًا لا تغطي الاحتياجات الفعلية لكل جوال دقيق، مما يخلق أعباء إضافية على أصحاب المخابز.

وطالب العزازي بضرورة زيادة حصة الردة المدعمة لضمان استمرار المخابز في تقديم رغيف الخبز بالمواصفات القياسية دون تحمل تكلفة إضافية، مؤكدًا أن هذا الإجراء أصبح ضرورة ملحّة لدعم استقرار المنظومة.

وشهد الاجتماع عرض مجموعة من المطالب والاقتراحات من مختلف المحافظات، منها تحسين آليات الرقابة وتعديل بعض القرارات التنظيمية المتعلقة بتكلفة إنتاج الرغيف وسير الحملات التفتيشية، مع التأكيد على التزام المخابز بتقديم الخبز وفقاً للمواصفات القانونية.

واختتم الاجتماع بشكر جميع الحضور للوزير الدكتور شريف فاروق على توجيهاته السريعة والداعمة لقطاع المخابز، مؤكداً استمرار التعاون بين الوزارة والمخابز والغرف التجارية من أجل خدمة الوطن والمواطن.