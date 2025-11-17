قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع تشكيل عصابي شديد الخطورة في سوهاج بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع الشرطة| القصة الكاملة

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج عملية أمنية حاسمة أنهت نشاط أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في جرائم السرقة بالإكراه واستعراض القوة.

القصة الكاملة 

وذلك عقب اشتباك مسلح عنيف مع قوات الشرطة، أسفر عن مصرع عناصر التشكيل الثلاثة وإصابة ضابط شرطة خلال المواجهة.

وتأتي العملية ضمن الضربات المتتالية التي توجهها وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية الهاربة والمحكوم عليها في قضايا جسيمة، بهدف تعزيز الأمن وبسط السيطرة على الشارع المصري.

أمن سوهاج

فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من رصد مكان اختباء تشكيل عصابي شديد الخطورة بدائرة مركز دار السلام، يضم ثلاثة متهمين مطلوبين في قضايا متعددة.

وكشفت التحريات أن العناصر الإجرامية الهالكة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا شروع في قتل، وسرقة بالإكراه، وخطف، وحيازة أسلحة نارية.

وذلك إلى جانب تورطهم في جنايتين جديدتين تتعلقان بالخطف والسرقة بالإكراه، فضلاً عن إطلاق أعيرة نارية تجاه أحد أفراد الشرطة.

اشتباك شرس ينتهي بمصرع المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، جهزت القوات عدة أكمنة بالتنسيق مع مجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي، وما إن حاصرت القوات موقع الاختباء، حتى بادر المتهمون بإطلاق وابل من الرصاص، لترد القوات على مصادر النيران بحسم، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا، وإصابة ضابط شرطة تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وبتفتيش موقع الاشتباك، عثرت القوات على ترسانة من الأسلحة شملت ثلاث بنادق آلية وثلاث بنادق خرطوش، إضافة إلى كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، ليتم التحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تبادل إطلاق النار تشكيل عصابي

