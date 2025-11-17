ألقى الطوب على شباك غرفتها.. حبس المتهم بواقعة التحرش الشهيرة في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ثبت تورطه في واقعة تحرش غريبة من نوعها، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، عقب استدراجه فتاة في وقت الفجر باستخدام إلقاء الطوب وإيحاءات فاضحة من داخل منزل تحت الإنشاء، في حادثة أثارت قلق الأهالي بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تقدمت فتاة شابة ببلاغ رسمي إلى ديوان مركز شرطة أخميم، أفادت فيه بأنها فوجئت بسقوط قطع طوب باتجاه شرفة منزلها فجرًا، وعندما خرجت لتفقد مصدر الصوت، شاهدت المتهم مختبئًا خلف جدار بمنزل تحت الإنشاء، وهو يقوم بإيحاءات مُخلة محاولًا لفت انتباهها.

وأضافت الفتاة في بلاغها أنها واجهته بالتوبيخ، إلا أنه واصل فعلته، بل استمر في إلقاء الطوب كلما دخلت إلى منزلها، لافتة إلى أنها وثقت الواقعة كاملة عبر هاتفها المحمول بعد ملاحظتها إصراره على التحرش بها رغم صراخها واستغاثتها، مؤكدة أنه كان يُخفي نصف وجهه بشال أثناء ارتكاب أفعاله.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتم فحص مقاطع الفيديو والصور والاستماع إلى أقوال الشاكية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية العامل المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.