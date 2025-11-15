انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي إلكترونيا بـ٧ كليات بجامعة سوهاج الأهلية

انطلقت بجامعه سوهاج الأهلية اليوم اولى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، بـ7 كليات، وهي: العلوم، الصيدلة، الاعلام، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، تكنولوجيا العلوم الصحية، واللغات والعلوم الانسانية.

جاء ذلك وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقه من إدارة الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية بكل يسر وفي أجواء هادئة ومنضبطة.

جامعة سوهاج الأهلية

وأعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاهلية عن سعادته بانطلاق اولي ايام الامتحانات بالجامعة الاهلية.

ولفت إلى انه تم تجهيز القاعات ومعامل الكمبيوتر بكافة التجهيزات اللازمة من شبكات انترنت قويه، وتوفير كافة الاحتياجات الطلابية من فرق متابعة وإشراف دقيق من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك إلى جانب توفير الدعم الفني أو الطبي أو اللوجستي، لضمان سير العملية الامتحانية بكل سهولة ويسر.

وأوضح انه تم إجراء اختبارات تجريبية لتعليم الطلاب نظام الامتحانات إلكترونيا لتلاشى الأخطاء والحد منها، حيث ترصد درجات هذا الاختبار ضمن درجات الطلاب النهائية.

في هذا السياق تفقد الدكتور حسين الزناتي نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديميه قاعات الامتحانات لتيسير كل السبل أمام الطلاب، ومعالجة أي تحديات قد تواجههم فورا، حيث تابع تنظيم دخول و خروج الطلاب بكل سهوله بقاعات الامتحانات وهم القاعة رقم (1) و(2) بمركز الاختبارات الإلكترونية، وقاعات كلية الهندسة.

وأشاد بانتظام الطلاب وتعاون الجهاز الإدارى، وحرصهم جودة العملية الامتحانية والالتزام بالمعايير الأكاديمية، مضيفا ان الامتحانات تستمر علي مدار اسبوع وتنتهي الخميس المقبل الموافق ٢٠ نوفمبر الجاري.