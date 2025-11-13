محافظة سوهاج توضح حقيقة إقامة أكشاك أمام موقف جهينة بطهطا

أعلنت محافظة سوهاج، في بيان رسمي، أن إحدى مؤسسات المجتمع المدني تقدمت بطلب للتبرع بإقامة عدد من الأكشاك على قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، تقع أمام موقف جهينة بمركز ومدينة طهطا.

وأكدت المحافظة أن الطلب ما زال قيد الدراسة من مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية، موضحة أنه لم يتم تخصيص أي قطعة أرض لأي شخص أو جهة أو جمعية حتى الآن، لحين الانتهاء من الدراسات الأمنية والفنية، والحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

محافظة سوهاج

وشددت المحافظة على أنها الجهة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في تلقي التبرعات والتصرف فيها، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبعد الإعلان عنها بشكل يضمن الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.

وأضاف البيان أن أي قرار سيتم اتخاذه في هذا الشأن سيكون وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وهو النهج الذي تحرص عليه محافظة سوهاج في جميع تعاملاتها، حفاظًا على أملاك الدولة ومنع أي صورة من صور التلاعب أو إهدار المال العام.