جامعة سوهاج على خريطة العالمية.. إنجازات أكاديمية واتفاقات دولية تُعزز مسيرة الريادة

تواصل جامعة سوهاج رسم ملامح جديدة لريادتها الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، من خلال سلسلة من الشراكات والفعاليات العلمية التي تؤكد حضورها القوي على خريطة التعليم العالي عالميًا، وتجسد رؤيتها في بناء جامعة حديثة منفتحة على العالم، قادرة على تخريج أجيال مؤهلة لقيادة المستقبل.

ففي كوريا الجنوبية، شاركت الجامعة بفعالية في ملتقى التعليم العالي العالمي QS Higher Education Summit Asia Pacific 2025، الذي استضافته جامعة كوريا بالعاصمة سيول، تحت شعار "تعزيز قدرات الأجيال عبر المهارات والشراكات في آسيا والمحيط الهادئ".

جامعة سوهاج تمضي نحو العالمية

وخلال المشاركة، أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن جامعة سوهاج تمضي بخطى ثابتة نحو العالمية، من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي مع كبريات الجامعات الدولية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور لتدويل التعليم والبحث العلمي.

وعلى هامش الملتقى، عقد وفد الجامعة لقاءً موسعًا مع مسؤولي جامعة Woosong الكورية، لبحث أطر التعاون البحثي والتطبيقي بين الجانبين، وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة تصميم الجمال، إلى جانب دراسة إنشاء فرع لجامعة Woosong داخل جامعة سوهاج، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب في مجالات التعليم التطبيقي الحديث.

وفي إطار الحراك الدولي ذاته، وقّعت الجامعة بروتوكولات تعاون أكاديمي مع عدد من الجامعات في آسيا والعالم العربي، من بينها جامعة DPU الهندية في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وجامعة Adamson الفلبينية في مجالات الكيمياء والهندسة الكيميائية، وجامعة Shoolini الهندية التي تم بحث إمكانية إنشاء فرع لجامعة سوهاج داخلها.

وذلك فضلًا عن تعاون بحثي مشترك مع جامعة Riau الإندونيسية وجامعة عجمان الإماراتية في الطب والعلوم الصحية.

وأكد "النعماني" أن هذه الاتفاقيات تمثل انطلاقة جديدة نحو توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي، مشددًا على أن جامعة سوهاج أصبحت اليوم “شريكًا أكاديميًا موثوقًا به على المستوى الدولي”.

وعلى الصعيد المحلي، وقّعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة النقل والمعهد القومي للنقل، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لإطلاق جيل جديد من المهندسين المتخصصين في تكنولوجيا الأنفاق والسكك الحديدية والمترو.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيق عملي يخدم مشروعات النقل الحديثة في الجمهورية الجديدة.

كما واصلت الجامعة نشاطها الأكاديمي بتنظيم المؤتمر الدولي الأول لكلية الألسن تحت عنوان "اللغة والترجمة والآداب في عصر الذكاء الاصطناعي: آفاق وتحديات".

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء، وناقش أكثر من 50 بحثًا علميًا من داخل مصر وخارجها، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، الذي قدّم محاضرة ملهِمة حول دور اللغات في فك رموز النقوش الأثرية وفهم التاريخ الإنساني.

واختتمت الجامعة أسبوعها المليء بالإنجازات بفعالية رياضية مميزة، حيث حصد فريقا كليتي الطب البشري والتربية المركز الأول في بطولة الجامعة لتنس الطاولة.

في منافسة شارك بها أكثر من 170 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، تأكيدًا على اهتمام الجامعة بتكامل الجانب العلمي مع الأنشطة الرياضية والثقافية.

وبين نشاط دولي، واتفاقيات نوعية، ومؤتمرات علمية، وبطولات طلابية، تواصل جامعة سوهاج تأكيد مكانتها كصرح أكاديمي يُجسّد العالمية بجذور محلية، ويكتب فصلًا جديدًا من التميز الجامعي في صعيد مصر.