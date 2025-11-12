قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتجديد الاعتماد بطب سوهاج للعام الثالث.. لجنة القومية لضمان وجودة التعليم تنهي مراجعتها

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الختامي للجنة المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، الذي عُقد لعرض التقرير الشفهي المبدئي حول نتائج تقييم زيارتها لكلية الطب البشري.

جاء ذلك في إطار إجراءات تجديد اعتماد الكلية للمرة الثالثة، وذلك بقاعة مجلس الكلية بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

ورحّب النعماني بأعضاء لجنة المراجعة الخارجية التي ضمت نخبه من الاساتذه بكليات الطب من الجامعات المختلفة وقال ان كلية الطب البشري من الكليات المتميزة.

والتي حصلت على الاعتماد الأكاديمي لأول مرة عام ٢٠١٤، ثم جُدّد في أكتوبر ٢٠١٩، وأن هذا العام يمثل التجديد الثالث للاعتماد الذي يتم بشكل دوري كل خمس سنوات.

وأضاف أن استمرار الاعتماد يعكس التزام الكلية بتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن لجنة الجودة قامت بزيارة المعامل والمدرجات والمنشآت التعليمية بالكلية، وتابعت تطبيق سياسات وإجراءات الجودة المعتمدة من الهيئة.

استمرت أعمال الزيارة على مدار ثلاثة أيام، اطلعت خلالها اللجنة على مختلف أنشطة الكلية سواء الأكاديمية أو الطلابية أو المجتمعية.

كما عقدت اللجنة لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري، وعدد من الطلاب، بهدف الوقوف على مستوى الفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية.

وكان قد حضر الإجتماع الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ووكلاء الكلية الدكتور محمد نصر الدين، والدكتور حاتم عمار، والدكتور محمد عبد الغفار، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمود الأمير مدير مركز ضمان الجوده بالجامعة وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الأزهر

أمين مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية: تعدد اللغات والثقافات بالأزهر يذكرنا بمشهد الحج

فتاوى

فتاوى وأحكام..5 مكاسب لمن ينفذ وصية النبي بإطعام الطعام..حكم رد الهدية من دون سبب شرعي..ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد

مفتي الجمهورية: أنتم سفراء الإسلام في صورته السمحة ومفاتيح للخير في مجتمعاتكم

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد