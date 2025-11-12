لتجديد الاعتماد بطب سوهاج للعام الثالث.. لجنة القومية لضمان وجودة التعليم تنهي مراجعتها

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الختامي للجنة المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، الذي عُقد لعرض التقرير الشفهي المبدئي حول نتائج تقييم زيارتها لكلية الطب البشري.

جاء ذلك في إطار إجراءات تجديد اعتماد الكلية للمرة الثالثة، وذلك بقاعة مجلس الكلية بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

ورحّب النعماني بأعضاء لجنة المراجعة الخارجية التي ضمت نخبه من الاساتذه بكليات الطب من الجامعات المختلفة وقال ان كلية الطب البشري من الكليات المتميزة.

والتي حصلت على الاعتماد الأكاديمي لأول مرة عام ٢٠١٤، ثم جُدّد في أكتوبر ٢٠١٩، وأن هذا العام يمثل التجديد الثالث للاعتماد الذي يتم بشكل دوري كل خمس سنوات.

وأضاف أن استمرار الاعتماد يعكس التزام الكلية بتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن لجنة الجودة قامت بزيارة المعامل والمدرجات والمنشآت التعليمية بالكلية، وتابعت تطبيق سياسات وإجراءات الجودة المعتمدة من الهيئة.

استمرت أعمال الزيارة على مدار ثلاثة أيام، اطلعت خلالها اللجنة على مختلف أنشطة الكلية سواء الأكاديمية أو الطلابية أو المجتمعية.

كما عقدت اللجنة لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري، وعدد من الطلاب، بهدف الوقوف على مستوى الفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية.

وكان قد حضر الإجتماع الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ووكلاء الكلية الدكتور محمد نصر الدين، والدكتور حاتم عمار، والدكتور محمد عبد الغفار، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمود الأمير مدير مركز ضمان الجوده بالجامعة وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.