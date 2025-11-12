قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو
مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي
هل حسام حسن السبب؟ «الغندور» يكشف سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا
أزمة جديدة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال | فيه إيه ؟
كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في «تعفّن الدماغ»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

24 ساعة مشتعلة في سوهاج.. انسحاب يهز الانتخابات ومشاهد إنسانية وجرائم تكسر هدوء المحافظة

جانب من انتخابات النواب بسوهاج
جانب من انتخابات النواب بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ 24 ساعة الماضية حراكًا مكثفًا على كافة المستويات، تزامنًا مع اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تنوعت الأحداث بين تطورات انتخابية مفاجئة، ومواقف إنسانية مؤثرة، إلى جانب وقائع هزّت بعض المراكز.

انسحاب مُفاجئ لمرشح المراغة

في مركز المراغة شمال المحافظة، تصدّر المشهد إعلان المرشح رفعت شكيب انسحابه المفاجئ من السباق البرلماني، في خطوة أربكت حسابات الدائرة رغم الإقبال الكبير داخل اللجان.

وأكد "شكيب" أن قراره جاء بعد دراسة متعمقة للمشهد العام واحترامًا لإرادة الناخبين، دون أن يحدث أي تأثير على سير عملية التصويت، التي واصلت انتظامها وسط متابعة أمنية وقضائية دقيقة.

موقف إنساني بانتخابات نواب سوهاج

وفي مركز المنشأة، خطف أحد المستشارين الأنظار بموقف إنساني مؤثر، بعدما نزل من مكتبه داخل لجنة كوم بدار لمساعدة سيدة مُسنة عاجزة عن الحركة، وتمكينها من الإدلاء بصوتها.

الموقف لاقى إشادة واسعة من الأهالي، واعتُبر تجسيدًا حقيقيًا لقيم الاحترام والإنسانية داخل العملية الانتخابية.

مسيرة طلابية حاشدة

كما شهد الحرم الجامعي القديم بجامعة سوهاج مسيرة طلابية حاشدة لدعم المشاركة في انتخابات البرلمان، وسط حضور كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تأكيدًا لدور الجامعة في نشر الوعي السياسي بين الشباب.

مدير أمن سوهاج يتفقد لجان طهطا

أما في مدينة طهطا، فقد واصل اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولاته الميدانية، متفقدًا لجنة الزهراء ومتابعًا خطط التأمين وانتظام العمل.

وأكد خلال لقائه بالمواطنين أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وانضباط، وأن الأجهزة الأمنية تقف على مسافة واحدة من الجميع.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة بطهطا

وكان قد شهد نجع أبو خرص بقرية الصفيحة طهطا مشاجرة مسلحة تطورت لاستخدام الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أسرة واحدة بطلقات متفرقة، قبل نقلهم إلى مستشفى طهطا العام، فيما تكثف الشرطة جهودها لضبط المتورطين.

تحرش خلف الجدران

وفي أخميم، برزت واقعة تحرش غريبة من نوعها، بعدما حاول عامل استدراج فتاة عبر إلقاء الطوب وإتيان إيحاءات فاضحة من خلف جدار مبنى تحت الإنشاء، بينما تستعد الضحية لتقديم بلاغ رسمي مدعوم بفيديوهات التقطتها بنفسها تظهر المتهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انتخابات النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

الشتاء

كيف يتم تسمية العواصف؟ من أبيجيل إلى برام بين البشر والحيوانات

عناكب

مدينة العناكب.. اكتشاف مدهش لعالم خفي يضم 100 ألف عنكبوت تحت الأرض

هذه الأعراض تنذر بمرض السكري .. احذر منها

أعراض تنذر بمرض السكري .. احذرها

بالصور

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد