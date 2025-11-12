24 ساعة مشتعلة في سوهاج.. انسحاب يهز الانتخابات ومشاهد إنسانية وجرائم تكسر هدوء المحافظة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ 24 ساعة الماضية حراكًا مكثفًا على كافة المستويات، تزامنًا مع اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تنوعت الأحداث بين تطورات انتخابية مفاجئة، ومواقف إنسانية مؤثرة، إلى جانب وقائع هزّت بعض المراكز.

انسحاب مُفاجئ لمرشح المراغة

في مركز المراغة شمال المحافظة، تصدّر المشهد إعلان المرشح رفعت شكيب انسحابه المفاجئ من السباق البرلماني، في خطوة أربكت حسابات الدائرة رغم الإقبال الكبير داخل اللجان.

وأكد "شكيب" أن قراره جاء بعد دراسة متعمقة للمشهد العام واحترامًا لإرادة الناخبين، دون أن يحدث أي تأثير على سير عملية التصويت، التي واصلت انتظامها وسط متابعة أمنية وقضائية دقيقة.

موقف إنساني بانتخابات نواب سوهاج

وفي مركز المنشأة، خطف أحد المستشارين الأنظار بموقف إنساني مؤثر، بعدما نزل من مكتبه داخل لجنة كوم بدار لمساعدة سيدة مُسنة عاجزة عن الحركة، وتمكينها من الإدلاء بصوتها.

الموقف لاقى إشادة واسعة من الأهالي، واعتُبر تجسيدًا حقيقيًا لقيم الاحترام والإنسانية داخل العملية الانتخابية.

مسيرة طلابية حاشدة

كما شهد الحرم الجامعي القديم بجامعة سوهاج مسيرة طلابية حاشدة لدعم المشاركة في انتخابات البرلمان، وسط حضور كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تأكيدًا لدور الجامعة في نشر الوعي السياسي بين الشباب.

مدير أمن سوهاج يتفقد لجان طهطا

أما في مدينة طهطا، فقد واصل اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولاته الميدانية، متفقدًا لجنة الزهراء ومتابعًا خطط التأمين وانتظام العمل.

وأكد خلال لقائه بالمواطنين أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وانضباط، وأن الأجهزة الأمنية تقف على مسافة واحدة من الجميع.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة بطهطا

وكان قد شهد نجع أبو خرص بقرية الصفيحة طهطا مشاجرة مسلحة تطورت لاستخدام الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أسرة واحدة بطلقات متفرقة، قبل نقلهم إلى مستشفى طهطا العام، فيما تكثف الشرطة جهودها لضبط المتورطين.

تحرش خلف الجدران

وفي أخميم، برزت واقعة تحرش غريبة من نوعها، بعدما حاول عامل استدراج فتاة عبر إلقاء الطوب وإتيان إيحاءات فاضحة من خلف جدار مبنى تحت الإنشاء، بينما تستعد الضحية لتقديم بلاغ رسمي مدعوم بفيديوهات التقطتها بنفسها تظهر المتهم.