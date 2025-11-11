تحيا مصر تملأ أروقة جامعة سوهاج .. والنعماني يشارك طلابه التصويت بانتخابات النواب | صور

احتشد صباح اليوم، آلاف الطلاب بجامعة سوهاج فى مشهد وطني مبهر في حب مصر، يقوده الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، للمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تحتفل به الدولة في الفترة الحالية والاستحقاق الدستوري الأهم في الحياة السياسية بمصر، حيث انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتى تجري على مدار يومين داخل 14 محافظة.

وفي كلمته وسط طلابه قال النعماني، مشاركتكم في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل هي رسالة انتماء وفخر، ودليل على وعيكم ومسؤوليتكم، فانتم طاقة الوطن وسنده، ومشاركتهم رسالة قوية تبرهن علي قدرتكم على صياغة مستقبلهم بأيديكم.

جامعة سوهاج

ودعا جميع منسوبي الجامعة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات، وضرورة التصويت، والمشاركة في صناعة القرار السياسي وتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.