بعد دقائق.. سوهاج تواصل ماراثون انتخابات النواب في يومها الثاني

سوهاج _ أنغام الجنايني

تستعد محافظة سوهاج خلال دقائق لاستكمال اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب، حيث تفتح اللجان أبوابها لاستقبال ملايين الناخبين وسط حالة من الانضباط والتنظيم داخل جميع المقار الانتخابية.

وتستقبل المحافظة اليوم، الثلاثاء، الناخبين داخل 598 مقرًا انتخابيًا يضم 641 لجنة فرعية و8 لجان عامة موزعة على مستوى المراكز والمدن، وذلك لاستكمال عملية التصويت التي انطلقت أمس، الاثنين، وسط منافسة قوية بين 176 مرشحًا فرديًا و14 مرشحًا بالقائمة الوطنية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب، وسط توقعات بزيادة الإقبال في اليوم الثاني، خاصة مع الساعات الأولى من فتح اللجان.

متابعة ميدانية واستعدادات مكثفة لليوم الأخير

وقبيل فتح أبواب اللجان، واصل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولاته الميدانية للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، حيث تفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بشركة الغزل بحي غرب، وعددًا من لجان مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات.

وشدّد المحافظ على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتوفير سيارات إسعاف وحماية مدنية بالقرب من أماكن الفرز، إلى جانب التأكيد على جاهزية الخدمات الطبية المخصّصة للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية.

