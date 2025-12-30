قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
افتتاح سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل لـ %20 في فيصل بالجيزة| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواصل الدولة جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بافتتاح سوق "اليوم الواحد" بشارع فيصل في محافظة الجيزة، ضمن خطة التوسع في الأسواق المخفضة، وذلك بحضور قيادات وزارة التموين ومحافظة الجيزة وفقاً لما رصدتة قناة الأولي المصرية.

 

افتتاح رسمي 

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، السوق المقام بأرض المطاحن، في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.

حضور موسع 

شهد الافتتاح حضور الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وعدد من قيادات المحافظة والأحياء، لضمان متابعة سير العمل وتنظيم السوق.

زيادة المعروض من السلع

يشارك في السوق 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و10 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق عددًا من الباكيات المتنوعة وأماكن مخصصة لانتظار السيارات، ما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.

تخفيضات تصل إلى 20%

يشمل السوق مختلف السلع الغذائية والأساسية مثل السلع التموينية، والزيوت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، والخضروات، والفاكهة، مع تخفيضات تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

دعم استقرار الأسعار

أكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في هذه الأسواق يأتي ضمن خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

 افتتاح 21 سوقًا 

أوضح المهندس عادل النجار أن افتتاح سوق شارع فيصل يأتي استكمالًا لخطة المحافظة بعد افتتاح سوق مماثل بمنطقة هضبة الأهرام، مشيرًا إلى أن السوق يضم منافذ متعددة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية، مع المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، ليصل إجمالي الأسواق المفتوحة إلى 21 سوقًا حتى الآن.

 التوسع في أسواق اليوم الواحد

وتواصل وزارة التموين، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق "اليوم الواحد" بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.

توفير السلع الأساسية افتتاح سوق اليوم الواحد وزير التموين والتجارة الداخلية

