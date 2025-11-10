قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السر في التنظيم.. مراسل صدى البلد يكشف تفاصيل العملية الانتخابية في سوهاج| فيديو

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
عبد الخالق صلاح

كشف محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد من سوهاج، عن انتظام سير العملية الانتخابية بمحافظة سوهاج في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن اللجان شهدت انضباطًا كاملًا وتواجدًا مكثفًا من الأجهزة الأمنية لتأمين سير التصويت دون أي خروقات.

وأضاف محمود حافظ، خلال مداخلة هاتفية على الهواء مع الإعلامي محمد الجوهري، في التغطية الخاصة المذاعة عبر برنامج «صدى الانتخابات» على قناة صدى البلد، أن غرفة عمليات المحافظة تابعت على مدار اليوم مجريات التصويت داخل اللجان المختلفة، وسط مشاركة من الناخبين منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح مراسل صدى البلد أنه يتواجد أمام مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات بمدينة سوهاج، والتي تضم لجنة رقم (85)، مشيرًا إلى أن العمل داخل اللجنة يسير بشكل منظم منذ فتح أبوابها صباح اليوم، حيث استأنفت جميع اللجان عملها بعد فترة الاستراحة المقررة دون أي تأخير يُذكر.

وأشار حافظ إلى أن فرق القناة تجولت منذ السادسة والنصف صباحًا في شوارع محافظة سوهاج لرصد استعدادات الأجهزة التنفيذية والأمنية لهذا الاستحقاق الانتخابي، حيث لوحظ انتشار واسع لقوات الأمن وقوات التدخل السريع لتأمين المقرات الانتخابية، فضلًا عن جاهزية الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتقديم الدعم الكامل للجان.

وأكد أن محافظ سوهاج تفقد عددًا من اللجان ظهر اليوم، واطمأن على انتظام التصويت داخل المحافظة، مشددًا على أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الهدوء والانضباط، دون رصد أي مخالفات أو شكاوى حتى الآن.

العملية الانتخابية التدخل السريع محافظة سوهاج سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية: 16 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء

الصحة العالمية: 16 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء

وزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

وزير الخارجية: نتمسك بالحل السياسي الليبي–الليبي دون إملاءات أو تدخلات خارجية

الإغلاق الحكومي الاطول في الولايات المتحدة

بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحد

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد