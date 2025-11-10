السر في التنظيم.. مراسل صدى البلد يكشف تفاصيل العملية الانتخابية في سوهاج| فيديو

كشف محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد من سوهاج، عن انتظام سير العملية الانتخابية بمحافظة سوهاج في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن اللجان شهدت انضباطًا كاملًا وتواجدًا مكثفًا من الأجهزة الأمنية لتأمين سير التصويت دون أي خروقات.

وأضاف محمود حافظ، خلال مداخلة هاتفية على الهواء مع الإعلامي محمد الجوهري، في التغطية الخاصة المذاعة عبر برنامج «صدى الانتخابات» على قناة صدى البلد، أن غرفة عمليات المحافظة تابعت على مدار اليوم مجريات التصويت داخل اللجان المختلفة، وسط مشاركة من الناخبين منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح مراسل صدى البلد أنه يتواجد أمام مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات بمدينة سوهاج، والتي تضم لجنة رقم (85)، مشيرًا إلى أن العمل داخل اللجنة يسير بشكل منظم منذ فتح أبوابها صباح اليوم، حيث استأنفت جميع اللجان عملها بعد فترة الاستراحة المقررة دون أي تأخير يُذكر.

وأشار حافظ إلى أن فرق القناة تجولت منذ السادسة والنصف صباحًا في شوارع محافظة سوهاج لرصد استعدادات الأجهزة التنفيذية والأمنية لهذا الاستحقاق الانتخابي، حيث لوحظ انتشار واسع لقوات الأمن وقوات التدخل السريع لتأمين المقرات الانتخابية، فضلًا عن جاهزية الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتقديم الدعم الكامل للجان.

وأكد أن محافظ سوهاج تفقد عددًا من اللجان ظهر اليوم، واطمأن على انتظام التصويت داخل المحافظة، مشددًا على أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الهدوء والانضباط، دون رصد أي مخالفات أو شكاوى حتى الآن.