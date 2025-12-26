تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم

تقرر الغاء عرض الدراما الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ الذي كان من المقرر إقامته اليوم على مسرح البالون بسبب مرض الفنان تامر عبدالمنعم بطل ومخرج العرض المسرحي.

وأكد تامر الخطيب المستشار الإعلامي للفنان تامر عبدالمنعم على الغاء مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وذلك بسبب تعرض الفنان تامر عبدالمنعم لوعكة صحية وإرتفاع ضغط الدم ونزلة برد شديدة وارتفاع درجة الحرارة ل ٤٠ درجة.

الأمر الذي تطلب ذهاب الفنان تامر عبدالمنعم إلى المستشفى فجرا حيث تم عمل الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج وخرج عقب صلاة الجمعة.

ونصح الأطباء الفنان تامر عبدالمنعم بالراحة التامة وعدم تعرضه لأي ضغوطات.

الجدير بالذكر أن عرض الدراما الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ يقام يوم الجمعة من كل أسبوع ضمن فعاليات الموسم الشتوي للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الشابة استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، مكياج إسلام عباس، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.