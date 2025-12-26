عمرو الليثي: أي راقٍ يلمس النساء فاجر.. فيديو

علق الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، على الفيديو المنتشر لرجل يزعم أنه “شيخ معالج بالرقية الشرعية”، يقيم في مدينة المنصورة، يظهر فيه وهو يضع يده على مناطق عفة لسيدة؛ بدعوى إخراج الجن من جسدها.

وقال الداعية الإسلامي، إن ما حدث بالفيديو أمر متكرر، ويحدث في أكثر من منطقة، ونحذر المواطنين من مثل هذه الأشياء، موضحًا أن ما يحدث هو “دجل باسم الدين”.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا يحق لأي راقٍ أن يضع يده على أي جزء من المرأة، أو يلمسها، أو يقترب منها، لأن الراقي ليس طبيبا، كما يدعي البعض أنه يعالج مثل الطبيب.

أي راقٍ يلمس النساء فاجر

ووصف أي راقيٍ يلمس النساء بأنه “فاجر”، وليس دجالا فقط، لافتا إل أن من يضع شيئا مثل “الفوطة” ويضع يده فوقها؛ هو أمر غير صحيح، فلا يوجد شيء اسمه “اللمسة الشفائية”.