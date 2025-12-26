انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

دخلت الفنانة لمياء الأمير في نوبة بكاء شديدة، اثناء تلقيها العزاء في شقيقها الفنان الراحل طارق الأمير.

وكانت قد نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وأعضاء مجلس إدارتها، الفنان طارق الأمير، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.



وأعربت النقابة، في بيان رسمي، عن بالغ حزنها وأسفها لرحيل الفنان الراحل، مؤكدة تقديرها لمسيرته الفنية وما قدمه من أعمال تركت بصمة لدى الجمهور.

وقدمت نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل وأصدقائه ومحبيه، داعية الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.