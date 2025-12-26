قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهري وكبار علماء الأوقاف يقدمون واجب العزاء فى الشيخ منصور الرفاعي عبيد |شاهد
بعد حسم 484 مقعدًا.. خريطة الأحزاب في البرلمان الجديد
جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
أحمد فلوكس يحتفل بعيد ميلاد شقيقته: أجمل وأجدع وأحن أخت

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

حرص الفنان أحمد فلوكس على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته هبة، متمنيا لها سنة سعيدة وفي أحسن حال.

ونشر أحمد فلوكس صورا لهما سويا عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق:كل سنه وانت طيبه و في احسن حال  و سنه جديده سعيده عليكي باذن الرحمن من عمرك تحققي فيها كل اللي تتمنيه يا أجمل وأجدع وأحن أخت ربنا جابهالي... ربنا يحفظك ويحفظ بيتك وجوزك واولادك واشوفهم كل سنة ملمومين حواليكي هما وولاد ولادهم يا بوبا.


على جانب آخر، قدم الفنان أحمد فلوكس رسالة دعم إلى الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة تصويرها بشكل مسيء داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وكتب فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: أكثر أبناء الجيل احتراما وصدق وتربية.... اشهد أن أختي وصديقتي وزميلتي ريهام عبد الغفور من أكثر الزميلات احتراما وتقديرا وشطارة.. ربي يحفظها. ويخليها لأولادها السيدة الفاضلة والأم العظيمة والأخت لكل المصريين.

كان الفنان أحمد فلوكس اصطحب والده الفنان القدير فاروق فلوكس لأداء مناسك العمرة، حيث شارك جمهوره صورة لهما سويا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يظهر فيه وهو يمسك بوالده الذي ظهر يجلس على كرسي متحرك، في مشهد إنساني، من داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقد سافر الفنان أحمد منذ أكثر من شهر، لأداء مناسك العمرة، ودعا والده مؤخرا ليؤدي العمرة معه.

كانت آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم الممر، والذي شارك في بطولته مع أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق ومحمد فراج وإياد نصار وأحمد صلاح حسني، وهو من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه حول مواقف لرجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص، خلال حرب الاستنزاف، كما استعرضت أحداثه المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

