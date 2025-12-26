رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

نشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc،الصور الاولي من كواليس مسلسل"تحت الحصار" والذي تخوض من خلاله الفنانة منة شلبي الماراثون الرمضاني.

مسلسل تحت الحصار، من اخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من منة شلبي واياد نصار.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، وفي مقدمتهم منة شلبي وإياد نصار، وآدم بكري، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب التفاوض مع نجمة إنجليزية عالمية، بمشاركة باقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.

نشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc،الصور الاولي من كواليس مسلسل"تحت الحصار" والذي تخوض من خلاله الفنانة منة شلبي الماراثون الرمضاني. المسلسل تتولى إنتاجه United Studios ويدور حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

العمل كان من المقرر ان يعمل أسم" الحب والحرب" قبل ان يتم تغيره ل" تحت الحصار".