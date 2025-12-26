رانيا منصور تشارك الجمهور صورا من العمرة| شاهد

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور خلال أدائها مناسك العمرة، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وهادئة عكست أجواء روحانية مميزة.



ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي حرص على توجيه الدعوات لها بالقبول ودوام الصحة، مع إشادات بجمال الصور وروحانيتها.

وتحرص رانيا منصور بين الحين والآخر على مشاركة متابعيها بلحظات من حياتها الشخصية، إلى جانب نشاطها الفني وأعمالها الجديدة.



يُذكر أن رانيا منصور حققت حضورًا لافتًا في الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية التي نالت استحسان الجمهور والنقاد.