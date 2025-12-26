محمد صلاح: الثلاث نقاط الأهم وتأهلنا المبكر خطوة مهمة في مشوار البطولة

أبدى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، والتي حسم بها المنتخب المصري تأهله رسميًا إلى الدور التالي قبل خوض الجولة الثالثة.

وأكد محمد صلاح، في تصريحاته عقب اللقاء، أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا فرض سيطرته على فترات طويلة من اللقاء، وقال إن المنافس يمتلك عناصر قادرة على الاحتفاظ بالكرة وبناء اللعب بشكل جيد، ما جعل المواجهة تتطلب تركيزًا عاليًا وانضباطًا تكتيكيًا طوال التسعين دقيقة.

خطة مناسبة

وأشار قائد الفراعنة إلى أن الجهاز الفني وضع خطة مناسبة لطبيعة اللقاء، وتمكن اللاعبون من تنفيذها بالشكل المطلوب داخل الملعب، مضيفًا أن سير المباراة جاء في صالح المنتخب المصري، وأن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأهم في هذه المرحلة من البطولة، خاصة مع اشتداد المنافسة في دور المجموعات.

الأجواء الجماهيرية

وتطرق نجم ليفربول للحديث عن الأجواء الجماهيرية، مؤكدًا أن الحضور كان مميزًا، وأن اللعب على الأراضي المغربية يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، مشيرًا إلى شعوره بالفخر باللعب وسط الجماهير المصرية، إلى جانب التفاعل الكبير من الجماهير المغربية، وهو ما أضفى أجواءً استثنائية على المباراة.

مواصلة النتائج الإيجابية

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتأكيد على تطلعه لمواصلة النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، مشددًا على أن المنتخب يسعى للاستمرار بنفس الروح والتركيز من أجل التقدم خطوة بعد أخرى في مشوار البطولة القارية.

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدف الفوز لمنتخب مصر من ركلة جزاء، ليقود الفراعنة للانفراد بصدارة المجموعة الثانية، وضمان العبور المبكر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تصريحات محمد الشناوي

أعرب محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن اللقاء كان بمثابة نهائي حقيقي بالنسبة للاعبين.

وقال الشناوي في تصريحاته عقب المباراة إن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة قوية ويستحقون الإشادة، مشددًا على أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وظهروا بروح قتالية عالية داخل الملعب، مضيفًا: “اللاعيبة رجالة وأشكرهم على المجهود الكبير اللي اتبذل في المباراة”.

أهمية اللقاء

وأشار قائد الفراعنة إلى أن منتخب مصر حصد ثلاث نقاط مهمة في مواجهة زيمبابوي بالجولة الأولى، قبل أن يخوض مواجهة جنوب إفريقيا بعقلية مختلفة، موضحًا أن الجهاز الفني شدد على أهمية اللقاء وضرورة التعامل معه على أنه نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

روح الفريق

وأوضح الشناوي أن روح الفريق كانت العامل الحاسم في تحقيق الفوز، قائلًا إن جميع عناصر المنتخب كانوا يدًا واحدة داخل وخارج الملعب، وهو ما انعكس على الأداء والانضباط طوال المباراة، مؤكدًا أن اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة منهم بشكل كامل.

الشكر للجماهير المصرية

وحرص حارس مرمى المنتخب على توجيه الشكر للجماهير المصرية التي ساندت الفريق، كما أثنى على مجهود زملائه اللاعبين والجهاز الفني وإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن التأهل جاء نتيجة عمل جماعي ومجهود رائع من الجميع.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب أغلق صفحة مباراة جنوب إفريقيا وبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة، مشددًا على أن الهدف هو مواصلة الانتصارات وتقديم أفضل ما لدى اللاعبين خلال مشوار البطولة.

الحضور الجماهيري

وشهدت مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا التى حسمها الفراعنة بنتيجة 1-0 وحسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية حضور 40219 مشجع، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير من جانب الجماهير المصرية والمغربية التي حضرت بقوة اللقاء لتشجيع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا.

الشناوي رجل المباراة

وتألق محمد الشناوي خلال اللقاء وخاصة الشوط الثاني بسبب النقص العددي لـ منتخب مصر لتعرض محمد هاني للطرد في أخر الشوط الأول، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة لصالح منتخب جنوب إفريقيا حرمتهم من تعديل النتيجة ليحصد جائزة رجل المباراة.

تأهل منتخب مصر لدور الـ16

حسم منتخب مصر تأهله لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

هدف محمد صلاح

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 45 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح بعد تدخل مدافع جنوب إفريقيا بذراعه عليه في وجهه، لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالهدف الأول.

وبذلك الهدف يتخطى محمد صلاح رقم الصقر أحمد حسن ويرفع رصيده التهديفي في أمم إفريقيا إلى 9 أهداف ويصبح بذلك هو هداف الجيل الحالي في أمم إفريقيا ، ويفصله فقط هدفين عن العميد حسام حسن صاحب الـ 11 هدف.

سيطرة جنوب إفريقيا

وشهدت الدقائق الماضية منذ بداية الشوط الثاني سطرة من جانب منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللقاء بسبب حالة النقص العددي لمنتخب مصر بعد طرد محمد هاني، وسط تألق من جانب مدافعي مصر ومحمد الشناوي حارس المرمى.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء وشكل المنتخب خطورة على مرمى جنوب إفريقيا.

فرص منتخب مصر

في الدقيقة 11 مرر محمد هاني كرة عرضية أرضية لمحمد صلاح ولكن لم يستطع اللحاق بها في أخطر فرص اللقاء لتمر بسلام على منتخب جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 19 نفذ عمر مرموش ركلة حرة على جانب منطقة الجزاء ولكن مرت من أمام 3 لاعبين من منتخب مصر أمام المرمى.

وفي الدقيقة 22 نفذ عمر مرموش لركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى في كرة خطيرة لمنتخب مصر كادت ان تعلن عن الهدف الأول.

وهدد لايلي فوستر لاعب منتخب جنوب أفريقيا مرمى محمد الشناوى حارس منتخب الفراعنة، بعدما استحوذ على الكرة وسددها وتصدى لها الحارس فى الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 45+2 تعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16

وبتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده للنقطة 6 ليتصدر ترتي بالمجموعة الثانية، ويبقى منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويضمن بذلك منتخب مصر تأهله لدور الـ 16 في انتظار المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب أنجولا ليحسم تصدر المجموعة.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة منتخب جنوب أفريقيا التي انطلقت في الخامسة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيل شهد تغييرين عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي حيث قرر الجهاز الفني الدفع بالثنائي رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بدلاً من حسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من إمام عاشور.

وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

كان المنتخب الوطني بدأ مشواره في البطولة مساء الإثنين الماضي بالفوز على منتخب زيمبابوي (2 – 1) ومن المنتظر أن يختتم مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا الإثنين القادم.

تشكيل جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا تشكيلة البافانا بافانا لمواجهة منتخب مصر الوطني فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الفراعنة الكبار على النحو التالي:

ويليامز فى حراسة المرمي

موكازي .. نيجزانا .. مودوا ..موكوينا .. سيزولي .. مباثا .. موريمي أوبلايس .. فوستر.