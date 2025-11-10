محافظ سوهاج: غرفة العمليات في المحافظة لم ترصد أي سلبيات أو مشاكل خلال سير عملية الانتخابات

أكد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن غرفة العمليات في المحافظة لم ترصد أي سلبيات أو مشاكل خلال سير عملية إنتخابات مجلس النواب، باستثناء حالة إرهاق تعرضت لها إحدى المستشارات في لجنة بمركز المراغة، حيث تم استبدالها على الفور والاطمئنان على حالتها الصحية.

وقال عبد الفتاح سراج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب في المحافظة شهد انتظام كامل في سير العملية التصويتية، مؤكدا أن جميع اللجان فتحت أبوابها في المواعيد المحددة.

وتابع محافظ سوهاج، أن نسبة الحضور تختلف من منطقة لأخرى، حيث تكون أقل في المناطق الريفية صباحاً، ثم تزيد في المدن بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للموظفين والعاملين.