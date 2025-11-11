جامعة سوهاج تطلق مسيرة طلابية لدعم المشاركة في انتخابات البرلمان 2025

شهد الحرم الجامعي القديم بجامعة سوهاج، منذ قليل، انطلاق مسيرة طلابية حاشدة نظمتها الجامعة بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار دور الجامعة التوعوي ودعمها للاستحقاقات الدستورية.

وانطلقت المسيرة من أمام المبنى الإداري مرورًا بساحة الكليات، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلى جانب مشاركة مئات الطلاب من مختلف الكليات، حاملين الأعلام المصرية واللافتات التي تؤكد أهمية المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، خلال تفقده للمسيرة أن الجامعة تحرص على نشر ثقافة الوعي السياسي بين طلابها، وتعمل على تعزيز مفهوم المشاركة الفعّالة في اختيار ممثلي الشعب داخل البرلمان.

وأوضح أن صوت كل طالب يُعد جزءًا مهمًا من بناء مستقبل الدولة ودعم مسيرة التنمية، مضيفًا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تُعد محطة مهمة في استكمال مؤسسات الدولة الدستورية.

وأشار إلى أن الجامعة لا تدعم أي مرشح أو توجه سياسي، وإنما تدعو فقط إلى ممارسة الحق الدستوري بروح من المسؤولية والالتزام.

وشهدت المسيرة ترديد هتافات تدعو للمشاركة الإيجابية، مع تقديم فقرات توعوية قصيرة من طلاب كليات الإعلام والحقوق والخدمة الاجتماعية، ركّزت على دور البرلمان، وآليات التصويت، وكيفية اختيار المرشح الأنسب، بالإضافة إلى عرض مبسط حول أهمية الشباب في تشكيل الخريطة الانتخابية.