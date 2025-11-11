قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تطلق مسيرة طلابية لدعم المشاركة في انتخابات البرلمان 2025

مسيرة حاشدة في سوهاج
مسيرة حاشدة في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الحرم الجامعي القديم بجامعة سوهاج، منذ قليل، انطلاق مسيرة طلابية حاشدة نظمتها الجامعة بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار دور الجامعة التوعوي ودعمها للاستحقاقات الدستورية.

وانطلقت المسيرة من أمام المبنى الإداري مرورًا بساحة الكليات، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلى جانب مشاركة مئات الطلاب من مختلف الكليات، حاملين الأعلام المصرية واللافتات التي تؤكد أهمية المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، خلال تفقده للمسيرة أن الجامعة تحرص على نشر ثقافة الوعي السياسي بين طلابها، وتعمل على تعزيز مفهوم المشاركة الفعّالة في اختيار ممثلي الشعب داخل البرلمان.

وأوضح أن صوت كل طالب يُعد جزءًا مهمًا من بناء مستقبل الدولة ودعم مسيرة التنمية، مضيفًا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تُعد محطة مهمة في استكمال مؤسسات الدولة الدستورية.

وأشار إلى أن الجامعة لا تدعم أي مرشح أو توجه سياسي، وإنما تدعو فقط إلى ممارسة الحق الدستوري بروح من المسؤولية والالتزام.

وشهدت المسيرة ترديد هتافات تدعو للمشاركة الإيجابية، مع تقديم فقرات توعوية قصيرة من طلاب كليات الإعلام والحقوق والخدمة الاجتماعية، ركّزت على دور البرلمان، وآليات التصويت، وكيفية اختيار المرشح الأنسب، بالإضافة إلى عرض مبسط حول أهمية الشباب في تشكيل الخريطة الانتخابية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مسيرة مسيرة جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

أفلام خارج المسابقة الرسمية

مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية للقسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ46

آن الرفاعي

ربنا هيعوضك بالأحسن.. مشاهير ساندوا آن الرفاعي ضد كريم محمود عبد العزيز

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

بالصور

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد