رصاص منتصف الليل.. 3 مصابين في مشاجرة دامية بطهطا في سوهاج

شهد نجع أبو خرص التابع لقرية الصفيحة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حالة من الذعر، بعد اندلاع مشاجرة عائلية تطورت لاستخدام الأسلحة النارية؛ وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بطلقات متفرقة بالجسد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوصول ثلاثة أفراد من عائلة واحدة إلى مستشفى طهطا العام، مصابين بأعيرة نارية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم: “كمال. ع”، 32 عامًا، مصاب بطلق ناري بالقدم والفخذ، و"حسن. ع"، 35 عامًا، مصاب بطلق ناري بالقدم، و"فاطمة. ع"، 50 عامًا، مصابة بطلق ناري بمنطقة الأذن.

وأشار الفحص المبدئي إلى أن أطراف المشاجرة ينتمون لعائلة واحدة، وأن خلافًا قديمًا تجدد بينهم، قبل أن يتحول التوتر إلى اشتباك استخدمت فيه الأسلحة النارية، ما تسبب في وقوع الإصابات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام بواسطة الأهالي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، مع استمرار الطاقم الطبي في إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتقييم حالتهم الصحية.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في إطلاق النار، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.