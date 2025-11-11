قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقدم تعويضات .. مدبولي: حريصون على ألا يضار أي مواطن من تطوير علم الروم
الآن.. تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك | تفاصيل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثقافة سوهاج تناقش أثر الحضارة المصرية في الثقافة الإنسانية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، نظم قصر ثقافة الكوثر التابع لفرع ثقافة سوهاج مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير تحت شعار "العمر لينا"، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقيمت ضمن الفعاليات محاضرة ثقافية بعنوان "كيف ألهمت مصر القديمة فنون وثقافات الإنسانية ودورها في التأثير على الغرب"، وذلك في مدرسة المناهل للغات بحي الكوثر، قدمها أحمد عبد الله عرابي مستشار اللغة العربية بالتربية والتعليم سابقا.

أكد المحاضر أن الحضارة المصرية القديمة ليست مجرد تاريخ أو آثار باقية، بل هي منبع الإلهام الأول للإنسانية في مجالات الفن والعمارة والفكر والثقافة.

وأشار إلى أن المصريين القدماء سبقوا العالم في التعبير عن القيم الجمالية والروحية، فجسدوا الجمال في تماثيلهم وزخارفهم، وجعلوا من المعابد والأعمدة الضخمة رموزا للخلود والإبداع، وهو ما استلهم منه المعماريون والفنانون الغربيون عناصرهم الجمالية في عصور لاحقة، خاصة خلال عصر النهضة الأوروبية.

كما أوضح أن تأثير مصر القديمة امتد إلى مجالات العلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضة، حيث كانت منارة للمعرفة ومصدر إشعاع حضاري لا ينطفئ نوره على مر العصور.

وفي ختام اللقاء، دعا "عرابي" إلى ضرورة الحفاظ على التراث المصري ونشر الوعي بتاريخ حضارتنا العريقة، مؤكدا أن ذلك واجب وطني وثقافي يعكس إيمان المصريين بأن مصر ستظل منبع الحضارة والإبداع الإنساني في كل الأزمنة.

وشهدت المحاضرة تفاعلا من طلاب المدرسة، الذين طرحوا أسئلة متعددة حول أسرار الحضارة المصرية القديمة، ونفذت الفعاليات ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان قصر ثقافة الكوثر الفعاليات الثقافية المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

المتهم

نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

أرشيفية

المحكمة الاقتصادية: عدم الاختصاص في قضية مستريح البيتكوين

وفاة سيدة

التحريات تكشف: رصاصة طائشة السبب في قـ.تل شاب لوالدته بالقليوبية

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

المزيد