ثقافة سوهاج تناقش أثر الحضارة المصرية في الثقافة الإنسانية

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، نظم قصر ثقافة الكوثر التابع لفرع ثقافة سوهاج مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير تحت شعار "العمر لينا"، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقيمت ضمن الفعاليات محاضرة ثقافية بعنوان "كيف ألهمت مصر القديمة فنون وثقافات الإنسانية ودورها في التأثير على الغرب"، وذلك في مدرسة المناهل للغات بحي الكوثر، قدمها أحمد عبد الله عرابي مستشار اللغة العربية بالتربية والتعليم سابقا.

أكد المحاضر أن الحضارة المصرية القديمة ليست مجرد تاريخ أو آثار باقية، بل هي منبع الإلهام الأول للإنسانية في مجالات الفن والعمارة والفكر والثقافة.

وأشار إلى أن المصريين القدماء سبقوا العالم في التعبير عن القيم الجمالية والروحية، فجسدوا الجمال في تماثيلهم وزخارفهم، وجعلوا من المعابد والأعمدة الضخمة رموزا للخلود والإبداع، وهو ما استلهم منه المعماريون والفنانون الغربيون عناصرهم الجمالية في عصور لاحقة، خاصة خلال عصر النهضة الأوروبية.

كما أوضح أن تأثير مصر القديمة امتد إلى مجالات العلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضة، حيث كانت منارة للمعرفة ومصدر إشعاع حضاري لا ينطفئ نوره على مر العصور.

وفي ختام اللقاء، دعا "عرابي" إلى ضرورة الحفاظ على التراث المصري ونشر الوعي بتاريخ حضارتنا العريقة، مؤكدا أن ذلك واجب وطني وثقافي يعكس إيمان المصريين بأن مصر ستظل منبع الحضارة والإبداع الإنساني في كل الأزمنة.

وشهدت المحاضرة تفاعلا من طلاب المدرسة، الذين طرحوا أسئلة متعددة حول أسرار الحضارة المصرية القديمة، ونفذت الفعاليات ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي.