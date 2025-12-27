أسعار النفط تتراجع وسط تقدم محادثات إنهاء حرب أوكرانيا



تراجعت أسعار النفط في تداولات هادئة بعد عيد الميلاد، حيث قيّم المستثمرون تطوراً جديداً في محادثات السلام الأوكرانية المتعثرة منذ فترة طويلة، والتي قد تُفضي إلى اتفاق يسمح بدخول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية التي تُعاني من فائض في المعروض.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% يوم الجمعة ليستقر قُرب 57 دولاراً للبرميل، مُسجلاً أكبر انخفاض له منذ منتصف نوفمبر، بينما أغلق خام برنت دون 61 دولاراً.

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يتوقع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فلوريدا يوم الأحد لبحث إنهاء الحرب مع روسيا، مضيفاً أن الاتفاق الإطاري بين بلاده والولايات المتحدة "شبه جاهز"، وأن توقيعه سيتوقف على الاجتماع المرتقب.