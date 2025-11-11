مدير أمن سوهاج يتفقد لجان الانتخابات بطهطا لمتابعة انتظام التصويت | صور

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج جولة ميدانية، تفقد خلالها اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لجان الانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على انتظام التصويت داخل اللجان الفرعية.

إقبال الناخبين على التصويت بطهطا في سوهاج

وشهدت طهطا كثافة الإقبال الملحوظ في لجنة الزهراء منذ الصباح الباكر، ما استدعى متابعة ميدانية مباشرة للوقوف على التسهيلات المقدمة للناخبين، والتأكد من انضباط الحركة أمام اللجان.

وخلال جولته، تفقد مدير الأمن محيط اللجنة واطّلع على خطط التأمين الموضوعة، مؤكدًا على ضرورة التعامل السريع مع أي طارئ، وتقديم كل الدعم لكبار السن وذوي الهمم لضمان ممارسة حقهم الدستوري دون أي عوائق.

وأشاد بالالتزام الواضح من القوات المشاركة في عملية التأمين، سواء من الشرطة النظامية أو قوات الانتشار السريع، والتي تولت تنظيم دخول المواطنين ومنع التكدس أمام البوابات.

كما التقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، عددًا من المواطنين الذين أثنوا على سرعة إجراءات التصويت داخل اللجنة، مؤكدين أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وشفافية.

وأشار مدير الأمن إلى أن محافظة سوهاج شهدت حتى اللحظة سيرًا هادئًا ومنتظمًا داخل مختلف اللجان، دون تسجيل أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وشدّد على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، مع تكثيف الدوريات الأمنية في محيط اللجان لضمان توفير بيئة آمنة تُشجّع المواطنين على المشاركة الفعّالة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن هدفها الأساسي هو حماية الناخب وضمان نزاهة العملية الانتخابية.