قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
مدبولي: الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الـ 50 مليار دولار
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
بعد الإقبال على المتحف الكبير.. مدبولي يتوقع زيادة في أعداد السياحة
مدبولي: الحكومة تنسق مع كافة الجهات لتنظيم انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه
انتخابات النواب 2025 .. توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي
الجيزة .. صناديق قمامة جديدة بشارع الملك فيصل لرفع مستوى الخدمات
لا يمكن السكوت.. أول رد من عبد الله رشدي على البلوجر أمنية حجازي
كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم
وزير الخارجية: رفض مصري كامل لأي مخططات لتقسيم السودان
الوطنية للانتخابات: لجان طالبت ببطاقات اقتراع إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير أمن سوهاج يتفقد لجان الانتخابات بطهطا لمتابعة انتظام التصويت | صور

جانب من جولة مدير أمن سوهاج
جانب من جولة مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج جولة ميدانية، تفقد خلالها اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لجان الانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على انتظام التصويت داخل اللجان الفرعية.

إقبال الناخبين على التصويت بطهطا في سوهاج

وشهدت طهطا كثافة الإقبال الملحوظ في لجنة الزهراء منذ الصباح الباكر، ما استدعى متابعة ميدانية مباشرة للوقوف على التسهيلات المقدمة للناخبين، والتأكد من انضباط الحركة أمام اللجان.

وخلال جولته، تفقد مدير الأمن محيط اللجنة واطّلع على خطط التأمين الموضوعة، مؤكدًا على ضرورة التعامل السريع مع أي طارئ، وتقديم كل الدعم لكبار السن وذوي الهمم لضمان ممارسة حقهم الدستوري دون أي عوائق.

وأشاد بالالتزام الواضح من القوات المشاركة في عملية التأمين، سواء من الشرطة النظامية أو قوات الانتشار السريع، والتي تولت تنظيم دخول المواطنين ومنع التكدس أمام البوابات.

كما التقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، عددًا من المواطنين الذين أثنوا على سرعة إجراءات التصويت داخل اللجنة، مؤكدين أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وشفافية.

وأشار مدير الأمن إلى أن محافظة سوهاج شهدت حتى اللحظة سيرًا هادئًا ومنتظمًا داخل مختلف اللجان، دون تسجيل أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وشدّد على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، مع تكثيف الدوريات الأمنية في محيط اللجان لضمان توفير بيئة آمنة تُشجّع المواطنين على المشاركة الفعّالة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن هدفها الأساسي هو حماية الناخب وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج طهطا مدير أمن سوهاج انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

بعد تألقه .. الهلال السعودي يكافئ نجمه

فرجاني ساسي

أحمد حسن يكشف عن أخر تطورات قضية فرجاني ساسي مع الزمالك

بطولة العالم للرماية

تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة الرماية

بالصور

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام الصافى برفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

المزيد