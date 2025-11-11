سوهاج: أجواء انتخابية هادئة دون معوقات باليوم الثاني لانتخابات النواب

أكد مراسل التليفزيون المصري في محافظة سوهاج أن اللجان الانتخابية تعمل بشكل طبيعي ولم يتم رصد أي أحداث تعكر صفو الأجواء الانتخابية، مشيرًا إلى انتظام عملية التصويت وحرص الناخبين على المشاركة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الدقيقة لسير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع اللجان.

وأوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان في أي محافظة، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.