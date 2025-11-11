توافد كبار السن على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت اللجان الانتخابية في مدارس الجيزة القومية، صباح اليوم الثلاثاء، توافدًا ملحوظًا من كبار السن، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من التصويت، وسط أجواء يسودها الهدوء والنظام.

وعكس مشهد كبار السن، وهم يتقدمون إلى اللجان الانتخابية، روح المسئولية الوطنية وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، حيث حرصت الجهات المعنية على توفير التيسيرات اللازمة لهم، من كراسي متحركة وممرات مخصصة لتسهيل دخولهم إلى مقار اللجان.

كما ساهم متطوعو منظمات المجتمع المدني وفرق الشباب في مساعدة كبار السن وذوي الهمم على الوصول إلى اللجان، في إطار جهود شاملة لتيسير العملية الانتخابية لجميع الفئات.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وتعاون مستمر بين الجهات التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، فيما حرص عدد كبير من المواطنين على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وتواصل الأجهزة الأمنية انتشارها بمحيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها في أجواء هادئة ومنظمة، وسط متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل “الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح”.

ويحق لـ35 مليون ناخب التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة 40 مرشحا وقائمة 102 مرشحين)، إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.