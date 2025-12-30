13 عملا سينمائيا.. تعرف على قائمة أفلام رأس السنة 2026

تعيش السينما المصرية ، موسمًا استثنائيًا مع حلول رأس السنة 2026، حيث يشهد شباك التذاكر منافسة قوية بين 13 فيلمًا جديدًا تنوعت موضوعاتها بين الدراما الاجتماعية، والكوميديا، والرومانسية، والتشويق، والأعمال الضخمة إنتاجيًا.

وقد طُرح بالفعل 11 فيلمًا، بينما ينتظر فيلمان الانضمام إلى السباق اعتبارًا من 7 يناير المقبل.

أعمال إنسانية وكوميديا اجتماعية

يتقدم المشهد فيلم «خريطة رأس السنة» الذي يقدم حكاية إنسانية مؤثرة عن فتاة من ذوي متلازمة داون تواجه أزمة عائلية مفاجئة، في إطار درامي يمس المشاعر. الفيلم بطولة ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج رامي الجندي.

وفي سياق يجمع بين الكوميديا والبعد الاجتماعي، يأتي فيلم «إن غاب القط»، حيث يجسد آسر ياسين شخصية طبيب بيطري يدخل في صراع أخلاقي بسبب أفعال شقيقه، وسط أحداث مشوقة وخفيفة الظل، من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

الرومانسية وتعقيدات العلاقات

فيلم «ولنا في الخيال حب» يطرح رؤية رومانسية مختلفة، من خلال تداخل حيوات أستاذ جامعي يعيش على وقع الفقد، وطالبة تعيش قصة حب متقلبة، قبل أن تقلب مفاجأة كبرى موازين الأحداث. العمل بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، وعُرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

أما فيلم «طلقني» فيتناول العلاقات الزوجية والانفصال بروح كوميدية، من خلال مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في تعاون جديد بين المؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعي.

أعمال أيقونية وسير فنية

يُعد فيلم «الست» من أبرز أفلام الموسم وأكثرها إثارة للجدل، إذ تقدم منى زكي شخصية أم كلثوم، كاشفة جوانب إنسانية وفنية جديدة من حياة كوكب الشرق. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.

كما يعود العمل الشهير «السلم والثعبان» بنسخة معاصرة بعنوان «لعب عيال»، من إخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف وظافر العابدين وأسماء جلال، ليعيد طرح العلاقات العاطفية المعقدة بروح جديدة.

الجدل والإنتاج الضخم

فيلم «الملحد» يدخل سباق الموسم بعد جدل واسع، لتناوله قضية الإلحاد الديني، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وبطولة أحمد حاتم ونخبة من الفنانين.

وفي المقابل، يقدم فيلم «أوسكار عودة الماموث» تجربة سينمائية مختلفة، تمزج بين الخيال العلمي والأكشن والمؤثرات البصرية الحديثة، في واحد من أضخم إنتاجات الموسم، بطولة أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا.

التشويق والغموض

فيلم «قصر الباشا» يأخذ الجمهور إلى عالم من الأسرار والتحقيقات، بعد وقوع جريمة قتل داخل فندق فاخر، في إطار درامي تشويقي، من بطولة أحمد حاتم ومايان السيد وحسين فهمي.

الدراما الاجتماعية القريبة من الجمهور

ويشارك ماجد الكدواني بفيلم «فيها إيه يعني؟» الذي يواصل فيه تقديم الدراما الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، بمشاركة غادة عادل وأسماء جلال، وإخراج عمر رشدي حامد.

أفلام تُطرح في 7 يناير

ويُنتظر انضمام فيلمين جديدين للمنافسة، هما «جوازة ولا جنازة» بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة، في إطار كوميدي اجتماعي، وفيلم «كولونيا» بطولة أحمد مالك، الذي تدور أحداثه خلال ليلة واحدة مشحونة بالمواجهات النفسية بين أب وابنه، في أول تجربة روائية طويلة للمخرج محمد صيام.