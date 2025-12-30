قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

13 عملا سينمائيا.. تعرف على قائمة أفلام رأس السنة 2026

12 فيلم.. تعرف على قائمة أفلام رأس السنة 2026
12 فيلم.. تعرف على قائمة أفلام رأس السنة 2026
ولاء خنيزي

تعيش السينما المصرية ، موسمًا استثنائيًا مع حلول رأس السنة 2026، حيث يشهد شباك التذاكر منافسة قوية بين 13 فيلمًا جديدًا تنوعت موضوعاتها بين الدراما الاجتماعية، والكوميديا، والرومانسية، والتشويق، والأعمال الضخمة إنتاجيًا. 

وقد طُرح بالفعل 11 فيلمًا، بينما ينتظر فيلمان الانضمام إلى السباق اعتبارًا من 7 يناير المقبل.

أعمال إنسانية وكوميديا اجتماعية

يتقدم المشهد فيلم «خريطة رأس السنة» الذي يقدم حكاية إنسانية مؤثرة عن فتاة من ذوي متلازمة داون تواجه أزمة عائلية مفاجئة، في إطار درامي يمس المشاعر. الفيلم بطولة ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج رامي الجندي.

وفي سياق يجمع بين الكوميديا والبعد الاجتماعي، يأتي فيلم «إن غاب القط»، حيث يجسد آسر ياسين شخصية طبيب بيطري يدخل في صراع أخلاقي بسبب أفعال شقيقه، وسط أحداث مشوقة وخفيفة الظل، من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

الرومانسية وتعقيدات العلاقات

فيلم «ولنا في الخيال حب» يطرح رؤية رومانسية مختلفة، من خلال تداخل حيوات أستاذ جامعي يعيش على وقع الفقد، وطالبة تعيش قصة حب متقلبة، قبل أن تقلب مفاجأة كبرى موازين الأحداث. العمل بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، وعُرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

أما فيلم «طلقني» فيتناول العلاقات الزوجية والانفصال بروح كوميدية، من خلال مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في تعاون جديد بين المؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعي.

أعمال أيقونية وسير فنية

يُعد فيلم «الست» من أبرز أفلام الموسم وأكثرها إثارة للجدل، إذ تقدم منى زكي شخصية أم كلثوم، كاشفة جوانب إنسانية وفنية جديدة من حياة كوكب الشرق. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.

كما يعود العمل الشهير «السلم والثعبان» بنسخة معاصرة بعنوان «لعب عيال»، من إخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف وظافر العابدين وأسماء جلال، ليعيد طرح العلاقات العاطفية المعقدة بروح جديدة.

الجدل والإنتاج الضخم

فيلم «الملحد» يدخل سباق الموسم بعد جدل واسع، لتناوله قضية الإلحاد الديني، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وبطولة أحمد حاتم ونخبة من الفنانين.

وفي المقابل، يقدم فيلم «أوسكار عودة الماموث» تجربة سينمائية مختلفة، تمزج بين الخيال العلمي والأكشن والمؤثرات البصرية الحديثة، في واحد من أضخم إنتاجات الموسم، بطولة أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا.

التشويق والغموض

فيلم «قصر الباشا» يأخذ الجمهور إلى عالم من الأسرار والتحقيقات، بعد وقوع جريمة قتل داخل فندق فاخر، في إطار درامي تشويقي، من بطولة أحمد حاتم ومايان السيد وحسين فهمي.

الدراما الاجتماعية القريبة من الجمهور

ويشارك ماجد الكدواني بفيلم «فيها إيه يعني؟» الذي يواصل فيه تقديم الدراما الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، بمشاركة غادة عادل وأسماء جلال، وإخراج عمر رشدي حامد.

أفلام تُطرح في 7 يناير

ويُنتظر انضمام فيلمين جديدين للمنافسة، هما «جوازة ولا جنازة» بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة، في إطار كوميدي اجتماعي، وفيلم «كولونيا» بطولة أحمد مالك، الذي تدور أحداثه خلال ليلة واحدة مشحونة بالمواجهات النفسية بين أب وابنه، في أول تجربة روائية طويلة للمخرج محمد صيام.

رأس السنة افلام رأس السنة رأس السنة 2026 أفلام رأس السنة 2026 السينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

صورة من الفيديو

قفز بدون تردد.. شهود عيان وأصدقاء البطل يكشفون قصة بطولة سامح سعد تركي في حادث ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

حسام حسن

وائل القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة

وزير المالية

بالمستندات .. ننشر تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار من وزير المالية

الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تراجع أسهم شركات الدفاع وسط محادثات السلام في أوكرانيا

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد