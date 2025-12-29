جيب Compass الجديدة.. نظرة عن قرب

جيب Compass الجديدة .. أعلنت شركة جيب عن إطلاق سيارتها Compass المدمجة المخصصة للطرق الوعرة لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan وفورد Kuga وأوبل Grandland وبيجو 3008.

ولتلبية رغبات العائلات تسعى الشركة الأمريكية إلى التفوق على الموديلات المنافسة من خلات التصميمات البسيطة والخطوط الانسيابية للسيارة المخصصة للاستخدامات اليومية للتنقل بين المكتب ورياض الأطفال والمنزل وضواحي المدن، علاوة على وجود بعض الخطوط الحادة للإشارة إلى ما يقرب من 85 سنة من الحرية والمغامرة لسيارات جيب.

تظهر بعض الإشارات المرحة إلى تاريخ الشركة الأمريكية وتصميماتها الأيقونية على إطار الزجاج والمقود، وحتى في تصميمات الجرافيك لنظام التحكم الصوتي، مثل شبكة المبرد أو سيارة Willys Jeep الشهيرة للتخييم.

مقصورة داخلية رحبة وأنيقة

وتتمتع السيارة جيب Compass الجديدة بمقصورة داخلية رحبة وأنيقة، وتأتي بطول 55ر4 متر، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 80ر2 متر، وبالتالي فإنها تمتاز بمساحة كبيرة تستوعب جميع أفراد العائلة.

كما تمتاز المقصورة الداخلية بفرش مصنوع من الجلد الصناعي الفاخر، وبالإضافة إلى ذلك يوجد صف جديد من الأزرار أسفل الشاشة اللمسية الكبيرة، كما اختفى المفتاح الموجود على الكونسول الأوسط، والذي يتم الاعتماد عليه لاختيار الاتجاه في سيارات ستيلانتس.

وبدلا من ذلك، قامت الشركة الأمريكية بتركيب مفتاح دوار سهل الاستعمال في مكانه، وبجانبه على خلفية باللون الأحمر مفتاح ثان لوظيفة اختيار التضاريس Terrain Select، وتتيح هذه الوظيفة ضبط نظام القيادة بما يتناسب مع مختلف الطرق، سواء كانت رملية أو مغطاة بالثلوج.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر للسيارة جيب Compass الجديدة مجموعة واسعة من المحركات، التي يمكن الاختيار من بينها؛ حيث يعمل الموديل الأساسي بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات مع مولد كهربائي يحوله إلى نظام هجين معتدل، ويولد هذا المحرك قوة 107 كيلووات/145 حصان، ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 195 كلم/س، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 7ر5 لتر/100 كلم.

وتوفر الشركة الأمريكية نسخة كهربائية تنطلق بقوة 157 كيلووات/213 حصان، مع بطارية بسعة 80 كيلووات ساعة، ويصل مدى القيادة إلى 500 كلم، بينما تبلغ قدرة الشحن 160 كيلووات.

ويتمتع الإصدار الكهربائي بانطلاقة أقوى بكثير وهدوء أكبر على الطرق السريعة، مما يجعله أكثر راحة في القيادة اليومية، وتصل سرعته القصوى إلى 180 كلم/س.

وبينما تقدم مجموعة سيارات الدفع الأمامي الأولية إحساسا متواضعا بالمغامرة، تعتزم الشركة الأمريكية في العام الجديد على طرح إصدار هجين قابل للشحن Plug-in بقوة 143 كيلووات/195 حصان، ويتيح إمكانية قيادة السيارة لمسافة 95 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، بالإضافة إلى موديل كهربائي بقوة 170 كيلووات/213 حصان، مع مدى قيادة يصل إلى 650 كلم.

بالإضافة إلى موديل الدفع الرباعي، الذي ينطلق بقوة 275 كيلووات/375 حصان ويصل إلى مدى قيادة 600 كلم، وعندئذ تصبح سيارة جيب Compass الجديدة سيارة دفع رباعي حقيقية قادرة على تجاوز حدود الطرق الوعرة.