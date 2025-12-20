قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025
إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| جيب جلاديتور صحارى 2026.. عودة شيفروليه سونيك من الموت

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نيسان تطلق سيارة سيرينا 2025 الجديدة بخاصية تعديل حجم الشبكة الأمامية

​كشفت نيسان عن طراز "سيرينا 2025" الجديد كليًا، والذي يقدم ابتكارًا فريدًا يتمثل في شبكة أمامية قابلة لتعديل حجمها آليًا. تهدف هذه التقنية إلى تحسين كفاءة التبريد والديناميكية الهوائية للسيارة بناءً على سرعة القيادة وظروف المحرك، مما يجعلها خيارًا عائليًا متطورًا يدمج بين الذكاء التقني والمظهر العصري الجذاب.

شيفروليه تعيد إحياء "سونيك" في شكل هجين لعام 2026

​أعلنت شيفروليه رسميًا عن عودة اسم "سونيك" الشهير إلى خطوط إنتاجها لعام 2026، ولكن هذه المرة بمحرك هجين متطور. تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة في إحياء طرازاتها الناجحة بروح مستقبلية، لتقدم سيارة اقتصادية وعملية تناسب جيل الشباب الباحث عن توفير الوقود والأداء المتوازن داخل المدن، ليكون حضورها عالميًا وقويًا.

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

​وسعت جيب عائلة "جلاديتور" بإضافة فئة "صحارى" لموديلات 2026، لتمنح عشاق سيارات البيك آب مزيجًا مثاليًا بين القوة المعهودة والفخامة الداخلية. تأتي هذه الفئة بتجهيزات مريحة وتقنيات ترفيهية متقدمة تجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة، مع الحفاظ على قدرات الدفع الرباعي الجبارة التي تجعل اقتناصها خيارًا رائعًا للمغامرين.

فورد تستدعي أكثر من 272 ألف سيارة بسبب عيب غير متوقع

​أطلقت شركة فورد حملة استدعاء واسعة شملت أكثر من 272 ألف سيارة نتيجة اكتشاف عيب فني غير متوقع قد يؤثر على سلامة الركاب في ظروف معينة. وقد حثت الشركة المالكين على ضرورة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على معايير الجودة وثقة العملاء التي تعتبرها فورد هدفًا أساسيًا لها.

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

​أعلنت مجموعة فولكس فاجن عن قرارها الصادم بإيقاف إنتاج أحد أشهر طرازاتها التاريخية نهائيًا، وذلك في إطار خطتها الشاملة للتحول نحو الطاقة الكهربائية. يمثل هذا القرار نهاية حقبة زمنية طويلة للسيارة التي ارتبطت بوجدان الملايين، حيث تسعى العلامة الألمانية لتركيز مواردها بالكامل على عائلة ID الكهربائية لتحقيق مستقبل مستدام بيئيًا.

أخبار السيارات جيب جلاديتور شيفروليه سونيك سيارات كهربائية فولكس فاجن استدعاء فورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

القمة الروسية

منتدى الشراكة الروسية الأفريقية.. خطة العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي على رأس الأولويات

الاقتصاد

روسيا تعزز حضورها الاقتصادي في أفريقيا وسط تحولات المشهد الدولي

صورة أرشيفية

صلاح حليمة: روسيا تسعى لتعزيز حضورها في أفريقيا من خلال شراكة استراتيجية متوازنة

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد