أخبار السيارات| جيب جلاديتور صحارى 2026.. عودة شيفروليه سونيك من الموت

​كشفت نيسان عن طراز "سيرينا 2025" الجديد كليًا، والذي يقدم ابتكارًا فريدًا يتمثل في شبكة أمامية قابلة لتعديل حجمها آليًا. تهدف هذه التقنية إلى تحسين كفاءة التبريد والديناميكية الهوائية للسيارة بناءً على سرعة القيادة وظروف المحرك، مما يجعلها خيارًا عائليًا متطورًا يدمج بين الذكاء التقني والمظهر العصري الجذاب.

​أعلنت شيفروليه رسميًا عن عودة اسم "سونيك" الشهير إلى خطوط إنتاجها لعام 2026، ولكن هذه المرة بمحرك هجين متطور. تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة في إحياء طرازاتها الناجحة بروح مستقبلية، لتقدم سيارة اقتصادية وعملية تناسب جيل الشباب الباحث عن توفير الوقود والأداء المتوازن داخل المدن، ليكون حضورها عالميًا وقويًا.

​وسعت جيب عائلة "جلاديتور" بإضافة فئة "صحارى" لموديلات 2026، لتمنح عشاق سيارات البيك آب مزيجًا مثاليًا بين القوة المعهودة والفخامة الداخلية. تأتي هذه الفئة بتجهيزات مريحة وتقنيات ترفيهية متقدمة تجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة، مع الحفاظ على قدرات الدفع الرباعي الجبارة التي تجعل اقتناصها خيارًا رائعًا للمغامرين.

​أطلقت شركة فورد حملة استدعاء واسعة شملت أكثر من 272 ألف سيارة نتيجة اكتشاف عيب فني غير متوقع قد يؤثر على سلامة الركاب في ظروف معينة. وقد حثت الشركة المالكين على ضرورة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على معايير الجودة وثقة العملاء التي تعتبرها فورد هدفًا أساسيًا لها.

​أعلنت مجموعة فولكس فاجن عن قرارها الصادم بإيقاف إنتاج أحد أشهر طرازاتها التاريخية نهائيًا، وذلك في إطار خطتها الشاملة للتحول نحو الطاقة الكهربائية. يمثل هذا القرار نهاية حقبة زمنية طويلة للسيارة التي ارتبطت بوجدان الملايين، حيث تسعى العلامة الألمانية لتركيز مواردها بالكامل على عائلة ID الكهربائية لتحقيق مستقبل مستدام بيئيًا.