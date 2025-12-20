قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شيفروليه تعيد إحياء "سونيك" في شكل هجين لعام 2026

شيفروليه سونيك
شيفروليه سونيك
عزة عاطف

في مفاجأة لم تكن متوقعة لأسواق أمريكا الجنوبية، أعلنت شركة شفروليه في ديسمبر 2025 عن إعادة إحياء اسم "سونيك" (Sonic) الشهير، ولكن بعيدًا عن فئات الهاتشباك والسيدان التي عرفها العالم قبل نصف عقد. 

تطل "سونيك" من جديد كسيارة SUV مدمجة بتصميم "كوبيه" عصري، مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات الجيل الجديد في السوق البرازيلي، ومسلحة بتقنيات دفع هجينة تظهر لأول مرة في هذه الفئة.

سونيك بهوية بصرية مستعارة من المستقبل

كشفت الصور التشويقية الأولى التي نشرتها شفروليه البرازيل عن توجه تصميمي جريء، حيث يبرز السقف المائل (Coupe-like) الذي يمنح السيارة طابعًا رياضيًا رشيقًا رغم انتمائها لفئة الكروس أوفر. 

وتأتي الواجهة الخلفية بمصابيح LED متصلة مستوحاة من طراز "إكوينوكس EV" الكهربائي، مع شعار شفروليه الأسود الفاخر (Black Bowtie) في المنتصف، مما يؤكد رغبة العلامة التجارية في ربط الطرازات المخصصة للميزانيات المتوسطة بلغة التصميم الفاخرة لسياراتها الكهربائية العالمية.

منصة "أونيكس" والابتكار المحلي في البرازيل

تم تطوير "سونيك" الجديدة بالكامل داخل مجمع "غرافاتاي" الصناعي التابع لجنرال موتورز في البرازيل، حيث تعتمد على منصة (GEM) الشهيرة التي بُني عليها طراز "أونيكس" الأكثر مبيعًا في المنطقة. 

هذا الاختيار الاستراتيجي يضمن للسيارة قاعدة صلبة وموثوقة، مع تكلفة إنتاج وصيانة منخفضة، مما يضعها في موقع تنافسي قوي بمواجهة طرازات مثل "فولكس فاجن تيرا" و"رينو كارديان". 

وستكون السيارة أصغر حجمًا من شقيقتها "تراكر"، لتسد فجوة استراتيجية في تشكيلة شفروليه كأول SUV كوبيه مدمجة للعلامة.

النقطة الأكثر إثارة في "سونيك" 2026 هي منظومة الدفع المتوقعة؛ حيث تشير التقارير إلى أنها ستكون أول سيارة من فئتها تزود بمحرك هجين يعمل بالوقود المرن (Flex-Fuel Hybrid). 

يجمع هذا النظام بين محرك توربيني سعة 1.0 لتر ومحرك كهربائي صغير، مما يسمح للسيارة بالعمل بالإيثانول أو البنزين أو مزيج منهما مع كفاءة استهلاك وقود استثنائية. 

ورغم أن التركيز لن يكون على القوة المفرطة، إلا أن الهدف الأساسي هو تقديم وسيلة تنقل حضرية اقتصادية تتماشى مع سياسات خفض الانبعاثات الصارمة في البرازيل.

من المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج الفعلي في النصف الأول من عام 2026، على أن تطرح في الأسواق البرازيلية كطراز لعام 2026. 

ورغم النجاح المتوقع للاسم في أمريكا الجنوبية، إلا أن جنرال موتورز لم تؤكد حتى الآن خططاً لتصدير "سونيك SUV" إلى أسواق أمريكا الشمالية أو الشرق الأوسط، حيث تظل السيارة في الوقت الحالي مشروعًا برازيليًا طموحًا يهدف لتعزيز سيادة شفروليه على سوق سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في القارة اللاتينية.

