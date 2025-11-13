يوم حافل في سوهاج.. إنجازات ومشروعات تنموية ترسم ملامح 24 ساعة من الحراك الميداني

شهدت محافظة سوهاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سلسلة من الأحداث المتنوعة بين الحوادث اليومية، والإنجازات التنموية، والفعاليات الجامعية التي تؤكد استمرار الحراك في شتى القطاعات داخل المحافظة.

حوادث سوهاج

في البداية، شهد مركز دار السلام حادث تصادم على محور دار السلام الجديد بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بوقوع الحادث، حيث تبين أن السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة وراء التصادم.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

محافظة سوهاج

وفي سياق آخر، وضمن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية، أنهت مديرية النقل بالتعاون مع الوحدة المحلية بدار السلام أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

شملت الأعمال شوارع "أحمد رضوان"، و"المجلس"، و"السوق"، و"المستشفى"، بإجمالي أطوال تجاوزت 1500 متر، وبمتوسط عرض 10 أمتار. وشدد المحافظ على متابعة مشروعات الرصف بكافة المراكز، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة.

جامعة سوهاج

أما في جامعة سوهاج، فقد اختتمت لجنة المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم زيارتها لكلية الطب البشري، في إطار تجديد الاعتماد الأكاديمي للمرة الثالثة.

وخلال الاجتماع الختامي، أكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن استمرار اعتماد الكلية يمثل دليلًا على جودة العملية التعليمية، والتزام الجامعة بمعايير التميز الأكاديمي، فيما أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية أن اللجنة اطلعت على كافة جوانب الأداء الأكاديمي والإداري داخل الكلية على مدار ثلاثة أيام.

وفي ختام اليوم، شهدت الجامعة حدثًا بارزًا تمثل في توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التكنولوجيا والتعليم والمعهد القومي للنقل، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بهدف إعداد جيل جديد من المهندسين المتخصصين في تكنولوجيا النقل الحديثة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتي مواكبًا لخطة الدولة لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة مشروعات النقل الذكية والحديثة ضمن الجمهورية الجديدة.