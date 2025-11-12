الانتهاء من رصف شوارع داخلية بدار السلام في سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

قامت مديرية النقل بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بالانتهاء من رصف عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة شملت شارع احمد رضوان ش المجلس بطول 660م.

ومتوسط عرض 10.5، وشارع المجلس الجديد بطول 420م، بمتوسط عرض 11.8، وشارع السوق بطول 265م ومتوسط عرض 9.2 متر، وشارع المستشفى بطول 250 وعرض9.10.

محافظة سوهاج

وشدد المحافظ على متابعة تنفيذ مشروعات الرصف بجميع مراكز ومدن المحافظة أولًا بأول لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة في القرى والمدن وتحقيق التنمية المتكاملة بسوهاج.