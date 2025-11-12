قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج ووزارة النقل يطلقان جيلا جديداً من المهندسين في تكنولوجيا النقل المتقدمة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون بين كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة والمعهد القومي للنقل التابع لوزارة النقل بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

والذي شهد مراسم توقيع البروتوكول والذي يهدف إعداد كوادر بشرية شابة مدربه علي أحدث تكنولوجيات الأنفاق والسكك الحديدية والمترو.

جامعة سوهاج

وأشاد "النعماني" بالطفرة غير مسبوقة فى مشروعات النقل والمواصلات، التي تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتي تُعد من أكبر الإنجازات في تاريخها الحديث، ومثمنا الجهود التي تبذلها وزاره الصناعة والنقل بقياده الفريق مهندس كامل الوزير، لتنفيذ شبكة نقل متكاملة، لتربط جميع أنحاء الجمهورية ببنية تحتية ذكية وآمنة ومستدامة.

وأضاف النعماني ان هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة لطلاب برنامج السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم  لتدريبهم علي أحدث تكنولوجيات الأنفاق والسكك الحديدية.

وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيق عملي، لتخريج جيل جديد من مهندسي المستقبل، قادر علي قيادة مشروعات النقل الحديثة والذكية التي تواكب الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي القائم بعمل عميد الكلية، ان الجامعة تولى أهمية كبيرة للإرتقاء بمهارات وقدرات أبنائها الطلاب وذلك لمواكبة متطلبات العصر الحديث.

وتدريبهم في مجالات  التشغيل والصيانة والإدارة على أسس علمية وتكنولوجية متقدمة لتأهيلهم لسوق العمل، مضيفا انه حضر توقيع البروتوكول ٤٠ طالب وطالبة من برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية.

وأوضح الدكتور مؤيد محمد عبدالرحمن منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بالكلية أنه تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التدريبات والمعايشة وبشكل مجاني لطلبة وطالبات الكلية بعدد من الشركات، بجانب هيئة مترو الأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية، لدعم وتطوير البروتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد القومي للنقل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الأزهر

أمين مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية: تعدد اللغات والثقافات بالأزهر يذكرنا بمشهد الحج

فتاوى

فتاوى وأحكام..5 مكاسب لمن ينفذ وصية النبي بإطعام الطعام..حكم رد الهدية من دون سبب شرعي..ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد

مفتي الجمهورية: أنتم سفراء الإسلام في صورته السمحة ومفاتيح للخير في مجتمعاتكم

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد