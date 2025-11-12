جامعة سوهاج ووزارة النقل يطلقان جيلا جديداً من المهندسين في تكنولوجيا النقل المتقدمة

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون بين كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة والمعهد القومي للنقل التابع لوزارة النقل بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

والذي شهد مراسم توقيع البروتوكول والذي يهدف إعداد كوادر بشرية شابة مدربه علي أحدث تكنولوجيات الأنفاق والسكك الحديدية والمترو.

جامعة سوهاج

وأشاد "النعماني" بالطفرة غير مسبوقة فى مشروعات النقل والمواصلات، التي تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتي تُعد من أكبر الإنجازات في تاريخها الحديث، ومثمنا الجهود التي تبذلها وزاره الصناعة والنقل بقياده الفريق مهندس كامل الوزير، لتنفيذ شبكة نقل متكاملة، لتربط جميع أنحاء الجمهورية ببنية تحتية ذكية وآمنة ومستدامة.

وأضاف النعماني ان هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة لطلاب برنامج السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم لتدريبهم علي أحدث تكنولوجيات الأنفاق والسكك الحديدية.

وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيق عملي، لتخريج جيل جديد من مهندسي المستقبل، قادر علي قيادة مشروعات النقل الحديثة والذكية التي تواكب الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي القائم بعمل عميد الكلية، ان الجامعة تولى أهمية كبيرة للإرتقاء بمهارات وقدرات أبنائها الطلاب وذلك لمواكبة متطلبات العصر الحديث.

وتدريبهم في مجالات التشغيل والصيانة والإدارة على أسس علمية وتكنولوجية متقدمة لتأهيلهم لسوق العمل، مضيفا انه حضر توقيع البروتوكول ٤٠ طالب وطالبة من برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية.

وأوضح الدكتور مؤيد محمد عبدالرحمن منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بالكلية أنه تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التدريبات والمعايشة وبشكل مجاني لطلبة وطالبات الكلية بعدد من الشركات، بجانب هيئة مترو الأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية، لدعم وتطوير البروتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد القومي للنقل.