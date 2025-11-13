بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، ووزير الزراعة علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور أحمد حمدي مدير عام المديرية.

وشهدت الحملة، انتشارًا مكثفًا لفرق التحصين بجميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم الدفع بعشرات اللجان البيطرية الميدانية لتغطية مختلف القرى والعزب، وسط إقبال من المربين وتعاون من الأهالي في سبيل الوقاية من الأمراض الوبائية.

تحصين اليوم أمان الغد

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت المديرية جهودها الميدانية في إدارات المراغة، أخميم، البلينا، ساقلته، طما، طهطا، المنشاه، جهينة، دار السلام، جرجا، وسوهاج، حيث تنوعت القوافل بين الأسواق الحيوانية والقرى النائية لضمان الوصول إلى جميع المربين.

وأعلنت المديرية عن تحصين 13,348 رأسًا في يوم الأربعاء 6 نوفمبر، و7,884 رأسًا في يوم السبت 8 نوفمبر، و10,245 رأسًا في الأحد 9 نوفمبر، و7,054 رأسًا في الاثنين 10 نوفمبر، و2,524 رأسًا في الثلاثاء 11 نوفمبر، ليصل إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة إلى يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري، إلى أكثر من 100 ألف و59 رأس ماشية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي تؤثر على الإنتاج الحيواني والاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن فرق التحصين تواصل عملها دون انقطاع للوصول إلى المستهدف الكامل من التحصينات.

كما وجّه "حمدي" الشكر للأطباء البيطريين والعاملين الميدانيين على جهودهم المستمرة في مواجهة الأمراض وحماية الثروة الحيوانية، مؤكدًا استمرار الحملة حتى تحصين آخر رأس ماشية داخل المحافظة، تحقيقًا لشعار "تحصين اليوم.. أمان الغد".