تحقيقات وملفات

الفرح تحول لميتم .. ما الذي حدث في قرية الشعارنة بمحافظة سوهاج ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم يكن مساء قرية الشعارنة على الطريق الزراعي الغربي بمحافظة سوهاج عاديًا، فالأغاني ترتفع من مكبرات الصوت، والزينة تتلألأ في شوارع القرية احتفالًا بزفة عروسين طال انتظار ليلتهما.

سيارات الموكب تتحرك ببطء وحماس، والفرحة تسبق الجميع لكن القدر كان يخفي مشهدًا آخر، بين لحظة وأخرى، ومع اندفاع إحدى السيارات الملاكي المشاركة في الزفة، وقع ما لم يكن في الحسبان، اصطدمت السيارة بسيارة ربع نقل محملة بمحصول الرمان، كانت تعبر الطريق في توقيت خاطئ.

تفاصيل الواقعة

ارتفعت الصرخات، وانقلبت ملامح الفرح إلى ذهول، والعرس إلى حالة طوارئ، حيث تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور المركز بوقوع التصادم.

هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وسط تجمهر الأهالي الذين لم يصدقوا أنّ الاحتفال الذي عمّ القرية قبل دقائق فقط أصبح مسرحًا لإصابات ودموع؛ أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، تتنوع إصاباتهم بين كسور وكدمات وجروح متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حيث دخلت حالتان غرفة العمليات بسبب خطورة وضعهما الصحي، وفي أروقة المستشفى، وقف ذوو المصابين بين رجاء وخوف، يتابعون كل حركة للأطباء.

شهود العيان أكدوا أن السرعة الزائدة داخل الموكب كانت سببًا رئيسيًا في الحادث، مؤكدين أن أجواء الفرح جعلت البعض يفقدون السيطرة على هدوء الطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات اصطدام حوَّل الزفة المنتظرة إلى ليلة لا تُنسى، ولكن بطعمٍ مُرّ لم يتوقعه أحد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج زفة رمان الشعارنة

