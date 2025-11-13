قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ24 ساعة.. مستشفيات سوهاج الجامعية تنجح في إجراء 15 عملية جراحية دقيقة بقسم جراحة المخ والأعصاب

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق جراحة المخ والأعصاب بالمستشفيات الجامعية تمكن، خلال أقل من ٢٤ ساعة، من إجراء ١٥ عملية جراحية من العمليات ذات المهارة العالية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار المبادرة الرئاسية للإنتهاء من قوائم الإنتظار وتقديم خدمات طبية عاجلة ومتطورة للمرضى.

وأكد "النعماني" أن المستشفيات الجامعية مستمرة في دعم المنظومة الصحية وتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لأهالي سوهاج والصعيد واستمرار العمل بنفس الوتيرة للإنتهاء من قوائم الإنتظار في مختلف التخصصات الجراحية.

وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري وتتماشى مع رؤية الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العمليات التي تم تنفيذها شملت تدخلات جراحية من أعلى درجات الخطورة والدقيقة.

واستطاع الفريق الطبي خلال فترة زمنية قياسية الانتهاء من مجموعة عمليات معقدة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل الجراحي بالمستشفى، وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة.

وأشار الدكتور احمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن العمليات التي تم إجراؤها تُعد من الجراحات الدقيقة والمتقدمة، وأن هذا الجهد الطبي يأتي نتيجة تكامل العمل بين جميع الفرق الطبية داخل المستشفى حيث شملت العمليات جراحات أورام بالمخ.

مستشفى سوهاج الجامعي

وتركيب صمامات مخية بريتونية وصمامات قطنية بريتونية، إضافة إلى جراحات تفريغ نزيف مزمن تحت الأم الجافية، والقيام بمراجعة وتسليك صمامات مخية بريتونية، إلى جانب عمليات انزلاق وتثبيت فقرات وجراحات الفتق بالظهر.

وقال الدكتور عابدين خير الله، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، انه تم التعامل السريع مع تلك الحالات الحرجة، مع الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى وضم الفريق الطبي الدكتور محمد أحمد عبد العال، الدكتور وليد أبو زيد الأساتذه بالقسم.

وذلك إلى جانب المدرسين المساعدين الدكتور عمر الشيباني، الدكتور عبد العليم محمد، الدكتور مصطفى البدري، الدكتور محمد راغب.

بالإضافة إلى الأطباء المقيمين أحمد طلعت ومحمد حسن، كما شارك في العمليات فريق التخدير بقيادة الدكتور عبد الهادي نور الدين، والذي ضم الدكتور أحمد ممدوح والدكتور محمود خلف، إلى جانب فريق التمريض بالقسم تحت إشراف مستر محمد جلال ومستر عبد الكريم ومستر محمد علاء.

