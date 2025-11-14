لغز الجثة المجهولة بالمنشاة.. العثور على جثمان شخص قرب المزلقان القبلي بسوهاج

شهدت مدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج حالة من القلق بين الأهالي، عقب العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على بُعد نحو كيلو متر من المزلقان القبلي، في واقعة غامضة يجري التحقيق فيها لكشف حقيقتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لا تحمل أي إثبات لشخصيتها بالقرب من المزلقان القبلي بالمدينة.

وبانتقال قوات الشرطة والفحص، تبين نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المتوفي وبيان ظروف وملابسات الوفاة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.