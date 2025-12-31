قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
محافظات

افتتاح مشروعات الصرف الصحي بالسلخانة والعزازمة والجندي في دمياط

زينب الزغبي

افتتح  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان ، عددًا من مشروعات الصرف الصحي ضمن برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج بمحافظة دمياط والممول بقرض من البنك الدولى والبنك الآسيوي SRSSP-P for R في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم مشروعات الصرف الصحي بالقرى.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور سامر عز الدين مستشار الوزارة والمهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط والمهندس ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وسوزان عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة.

بدأت الجولة بافتتاح محطة رفع صرف صحى السلخانة، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، والذي يشمل شبكات صرف صحي تضم 2 طلمبة غاطسة بطاقة 46 لترًا/ثانية، إلى جانب شبكة انحدار بطول 12.4 كم، وخط طرد بطول 1 كم، لخدمة ما يقرب من 15 ألف نسمة من أهالي القرية .

كما افتتح المحافظ محطة رفع صرف صحي العزازمة، والتي تضم 2 طلمبة غاطسة بطاقة 46 لترًا/ثانية، وشبكة انحدار بطول 10.7 كم، بالإضافة إلى خط طرد بطول 2.1 كم، وتخدم نحو 8000 نسمة، بما يعزز من كفاءة منظومة الصرف الصحي ويحسن مستوى المعيشة بالمنطقة.

واختتم المحافظ ونائب الوزير جولتهما بافتتاح محطة رفع صرف صحي الجندي، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 362 مترًا مكعبًا/يوم، وتضم شبكة انحدار بطول 7 كم، وخط طرد بطول 0.6 كم، لخدمة حوالي 4000 نسمة من أهالي القرية.

واطلع المحافظ ونائب الوزير على آليات التشغيل بتلك المحطات ، والتى تعمل وفقًا لنظم حديثة تحقق منظومة عمل ذات كفاءة عالية،  وأعلى معايير الأمان والاستدامة ،علاوة على توصيل كافة الوصلات للمستفيدين ، وعلى هذا الصعيد وجها بإعداد خطة لتعميم هذه الاستراتيجية بالمشروعات المقرر تنفيذها ، وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة وشركاء التنمية لخدمة القرى بالصرف الصحى، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، ويدعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة دمياط ، وأشاد بما تم تحقيقه من جهود لتنفيذ المحطات.

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

مستشفى العريش

محافظ شمال سيناء يزور الأشقاء الفلسطينيين بمستشفى العريش العام ويهنئهم بالعام الجديد

محافظة دمياط

افتتاح مشروعات الصرف الصحي بالسلخانة والعزازمة والجندي في دمياط

محافظة دمياط

كوبري دمياط التاريخي يتحول منصة للابتكارات الخضراء

بالصور

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

