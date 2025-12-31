افتتاح مشروعات الصرف الصحي بالسلخانة والعزازمة والجندي في دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان ، عددًا من مشروعات الصرف الصحي ضمن برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج بمحافظة دمياط والممول بقرض من البنك الدولى والبنك الآسيوي SRSSP-P for R في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم مشروعات الصرف الصحي بالقرى.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور سامر عز الدين مستشار الوزارة والمهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط والمهندس ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وسوزان عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة.

بدأت الجولة بافتتاح محطة رفع صرف صحى السلخانة، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، والذي يشمل شبكات صرف صحي تضم 2 طلمبة غاطسة بطاقة 46 لترًا/ثانية، إلى جانب شبكة انحدار بطول 12.4 كم، وخط طرد بطول 1 كم، لخدمة ما يقرب من 15 ألف نسمة من أهالي القرية .

كما افتتح المحافظ محطة رفع صرف صحي العزازمة، والتي تضم 2 طلمبة غاطسة بطاقة 46 لترًا/ثانية، وشبكة انحدار بطول 10.7 كم، بالإضافة إلى خط طرد بطول 2.1 كم، وتخدم نحو 8000 نسمة، بما يعزز من كفاءة منظومة الصرف الصحي ويحسن مستوى المعيشة بالمنطقة.

واختتم المحافظ ونائب الوزير جولتهما بافتتاح محطة رفع صرف صحي الجندي، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 362 مترًا مكعبًا/يوم، وتضم شبكة انحدار بطول 7 كم، وخط طرد بطول 0.6 كم، لخدمة حوالي 4000 نسمة من أهالي القرية.

واطلع المحافظ ونائب الوزير على آليات التشغيل بتلك المحطات ، والتى تعمل وفقًا لنظم حديثة تحقق منظومة عمل ذات كفاءة عالية، وأعلى معايير الأمان والاستدامة ،علاوة على توصيل كافة الوصلات للمستفيدين ، وعلى هذا الصعيد وجها بإعداد خطة لتعميم هذه الاستراتيجية بالمشروعات المقرر تنفيذها ، وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة وشركاء التنمية لخدمة القرى بالصرف الصحى، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، ويدعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة دمياط ، وأشاد بما تم تحقيقه من جهود لتنفيذ المحطات.