صدامات قوية .. قرعة دور الـ16 ترسم طريق العرب في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

تتباين مواجهات المنتخبات العربية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير المقبل.

وتأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس والسودان والمغرب إلى دور الـ16؛ حيث أنهت منتخبات المغرب ومصر والجزائر الدور الأول في صدارة مجموعاتها، بينما جاءت تونس وصيفة خلف نيجيريا، ويلتقي منتخب السودان مع بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، لتحديد وصيف وثالث المجموعة الخامسة.

ورأفت القرعة بمنتخبي المغرب ومصر، بعدما وضعتهما في مواجهة أحد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث؛ إذ منحت «أسود الأطلس» مواجهة تنزانيا، المتأهلة للمرة الأولى إلى دور ثمن النهائي، برصيد نقطتين فقط، عقب تعادلها الثمين مع تونس بنتيجة 1-1. فيما تلعب مصر أمام بنين، التي انتظرت النسخة الحالية لتحقيق انتصارها الأول في العرس القاري، وذلك في خامس مشاركة لها.

أما منتخب الجزائر، ورغم تفاديه مواجهة السنغال، بطلة نسخة 2022 ووصيفة نسخة مصر 2019، فقد أوقعته القرعة في مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وصيف المجموعة الرابعة، والذي يسعى بدوره إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1968 و1974، بعد ما حلّ رابعًا في النسخة الأخيرة التي أقيمت في ساحل العاج.