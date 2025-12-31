قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
يوسف الحسيني يُمازح «الغندور» في احتفالية رأس السنة: إحنا الاتنين العواجيز اللي في القعدة دي
ضبط 118 شخصا لاتهامهم بتجارة غير مشروعه في تذاكر أمم إفريقيا
رياضة

صدامات قوية .. قرعة دور الـ16 ترسم طريق العرب في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

مران المنتخب المصري
مران المنتخب المصري
عبدالحكيم أبو علم

تتباين مواجهات المنتخبات العربية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير المقبل.

وتأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس والسودان والمغرب إلى دور الـ16؛ حيث أنهت منتخبات المغرب ومصر والجزائر الدور الأول في صدارة مجموعاتها، بينما جاءت تونس وصيفة خلف نيجيريا، ويلتقي منتخب السودان مع بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، لتحديد وصيف وثالث المجموعة الخامسة.

ورأفت القرعة بمنتخبي المغرب ومصر، بعدما وضعتهما في مواجهة أحد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث؛ إذ منحت «أسود الأطلس» مواجهة تنزانيا، المتأهلة للمرة الأولى إلى دور ثمن النهائي، برصيد نقطتين فقط، عقب تعادلها الثمين مع تونس بنتيجة 1-1. فيما تلعب مصر أمام بنين، التي انتظرت النسخة الحالية لتحقيق انتصارها الأول في العرس القاري، وذلك في خامس مشاركة لها.

أما منتخب الجزائر، ورغم تفاديه مواجهة السنغال، بطلة نسخة 2022 ووصيفة نسخة مصر 2019، فقد أوقعته القرعة في مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وصيف المجموعة الرابعة، والذي يسعى بدوره إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1968 و1974، بعد ما حلّ رابعًا في النسخة الأخيرة التي أقيمت في ساحل العاج.

النادي الأهلي منتخب مصر بطولة امم أفريقيا كرة القدم مصر السودان

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

الدكتور عبداللطيف الزياني

وزيرا الخارجية البحريني والإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

المجلس الوطني الفلسطيني

الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

اللجنة الانتخابية بالكويت

اللجنة الانتخابية بالكويت تغلق أبوابها في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لدوائر المرحلة الأولى المُلغاة

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

أقل من 100 جنيه.. طريقة عمل كيكة رأس السنة 2026

5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

