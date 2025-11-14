قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
حوادث

تسمم فتاتان بوجبة منزلية فاسدة في قرية الكوامل بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الكوامل بحري التابعة لمركز سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أصيبت فتاتان بحالة تسمم حاد وإعياء شديد عقب تناولهما وجبة طعام يُرجح فسادها داخل المنزل؛ ما استدعى نقلهما بسرعة إلى مستشفى سوهاج العام لإنقاذهما وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول حالتين مصابتين باشتباه تسمم غذائي من قرية الكوامل بحري.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابتين كلًا من:" آية أ، 25 عامًا، وداليا ع، 18 عامًا، وتقيمان بقرية الكوامل بحري"، حيث كانتا تعانيان من آلام حادة في البطن مصحوبة بحالات قيء متكرر، وذلك عقب تناولهما وجبة طعام داخل المنزل يُشتبه في فسادها.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحالتين استجابتا للعلاج داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسمم الكوامل

