تسمم فتاتان بوجبة منزلية فاسدة في قرية الكوامل بسوهاج

شهدت قرية الكوامل بحري التابعة لمركز سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أصيبت فتاتان بحالة تسمم حاد وإعياء شديد عقب تناولهما وجبة طعام يُرجح فسادها داخل المنزل؛ ما استدعى نقلهما بسرعة إلى مستشفى سوهاج العام لإنقاذهما وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول حالتين مصابتين باشتباه تسمم غذائي من قرية الكوامل بحري.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابتين كلًا من:" آية أ، 25 عامًا، وداليا ع، 18 عامًا، وتقيمان بقرية الكوامل بحري"، حيث كانتا تعانيان من آلام حادة في البطن مصحوبة بحالات قيء متكرر، وذلك عقب تناولهما وجبة طعام داخل المنزل يُشتبه في فسادها.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحالتين استجابتا للعلاج داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.