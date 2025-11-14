قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
محافظات

سوهاج في 24 ساعة| بيان رسمي بشأن إقامة أكشاك بطهطا.. إنجاز طبي غير مسبوق.. وافتتاح 6 معامل تمريض حديثة

جانب من حادث كوبري الثقافة بسوهاج
جانب من حادث كوبري الثقافة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة التي شملت توضيحات رسمية، تطورات ميدانية، إنجازات طبية وجامعية.

وذلك إلى جانب حادث مأساوي أعاد التأكيد على أهمية الانضباط المروري داخل المدن.

توضيحات حكومية بشأن إقامة أكشاك بطهطا

أصدرت محافظة سوهاج بيانًا رسميًا حول ما تردد بشأن إقامة أكشاك أمام موقف جهينة بطهطا، حيث أوضحت أن إحدى مؤسسات المجتمع المدني تقدمت بطلب للتبرع بإقامة عدد من الأكشاك على قطعة أرض من أملاك الدولة.

وأكدت المحافظة أن الطلب ما يزال قيد الدراسة الفنية والأمنية، ولم يتم تخصيص أي مساحات لأي جهة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية.

مع التشديد على أن المحافظة هي الجهة صاحبة الولاية وأن جميع القرارات تُتخذ وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، حفاظًا على أملاك الدولة ومنع أي تلاعب.

ثانيًا: وفاة شاب في حادث مأساوي أعلى كوبري الثقافة

شهدت مدينة سوهاج مساء أمس حادثًا مؤلمًا، حيث لقي شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء سيره بدراجته النارية أعلى كوبري الثقافة، مما أدى إلى سقوطه من أعلى الكوبري ووفاته في الحال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج بالواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السيارة المتسببة في الحادث، وسط تأكيد شهود العيان أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي.

ثالثًا: إنجاز طبي كبير.. 15 عملية دقيقة بالمخ والأعصاب في أقل من 24 ساعة

حققت المستشفيات الجامعية بسوهاج إنجازًا طبيًا جديدًا، حيث أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في إجراء 15 عملية جراحية عالية الخطورة خلال أقل من 24 ساعة، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وشملت العمليات جراحات أورام بالمخ، تركيب صمامات مخية وبريتونية، تفريغ نزيف تحت الأم الجافية، وجراحات العمود الفقري.

وأشاد رئيس الجامعة بكفاءة الأطقم الطبية وبقدرتهم على التعامل السريع مع الحالات الحرجة، مؤكدًا استمرار الجهود لتقديم خدمة طبية تليق بأهالي الصعيد.

رابعًا: افتتاح 6 معامل تمريض حديثة بجامعة سوهاج بتكلفة 5 ملايين جنيه

في إطار تطوير المنظومة التعليمية، افتتح رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني ستة معامل تدريبية حديثة بكلية التمريض بالمقر القديم للجامعة، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.

توفر المعامل الجديدة تدريبًا عمليًا متقدمًا في مجالات:" أساسيات التمريض– التقييم الصحي– التمريض الباطني والجراحي– الحالات الحرجة والطوارئ– تمريض النساء والتوليد– تمريض الأطفال".

