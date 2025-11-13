وفاة شاب سقط من أعلى كوبري الثقافة بعد اصطدام سيارة به بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب؛ إثر سقوطه من أعلى كوبري الثقافة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، عقب اصطدام سيارة به أثناء سيره أعلى الكوبري بدراجته النارية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب من أعلى كوبري الثقافة ووفاته في الحال.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، والفحص تبين أنه أثناء سير الشاب أعلى الكوبري بدراجته النارية صدمته سيارة مسرعة؛ مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه من أعلى الكوبري على الطريق أسفله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور قرارها بشأن التصريح بالدفن.

جاري ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما كلفت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الكوبري التي شهدت تباطؤًا مؤقتًا نتيجة الحادث.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية أثناء مرور الشاب أعلى الكوبري، ما تسبب في الاصطدام به وسقوطه من ارتفاع كبير، دون وجود شبهة جنائية في الواقعة حتى الآن.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.