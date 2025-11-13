قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
افتتاح 6 معامل تدريب تمريضي حديث بجامعة سوهاج بتكلفة 5 ملايين جنيه لتخريج كوادر صحية على أعلى مستوى

سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، معامل كلية التمريض بمقر الجامعة القديم، لتقديم خدمة تعليمية متميزه، والإرتقاء بمستوى الطلاب ومهاراتهم وخبراتهم في مجال التمريض.

ولتخريج كوادر صحية على أعلى مستوى، وذلك بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نادية صالح عميد الكلية، ونخبة من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

جامعة سوهاج

وخلال الافتتاح، أشاد النعماني، بمستوى التجهيزات والأدوات التى تضمها المعامل، والامكانات التدريبية التي يشتمل عليها، والتى بلغت تكلفتها ٥ مليون جنيه.

واوضح أن الجامعة حريصة على تسخير كافة إمكانياتها لتحسين وتطوير العملية التعليمية بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي والعلمي الذي يشهده مجال التعليم العالي على مستوى العالم.

كما تحرص على إمداد طلابها بالخبرة والمهارة اللازمة لتقديم خريجين مدربين ومؤهلين للمنافسة في سوق العمل، ليكونوا كوادر شبابية محترفة في المجال التمريضى.

وأكد الدكتور حسين طه، على أن افتتاح ٦ معامل تدريبية بحثية جديدة يعد طفرة كبيرة لصالح الكلية وطلابها وخريجيها، ويؤهلها للوصول إلى مستوى الكليات الكبري في مجال التمريض.

واشار إلى أن المعامل الجديدة تشمل معمل أساسيات التمريض لتعليم الطلاب أساسيات الرعاية الصحية وقياس العلامات الحيوية وهى الضغط والنبض والتنفس ودرجة الحرارة.

ومعمل التقييم الصحي لعمل تقييم كامل للمريض والتعرف على أجهزة الجسم المختلفة ومكوناتها، وأيضاً معمل تمريض الباطني والجراحي لتدريب الطلاب على تمريض مرضى أقسام الباطنة والتعامل مع الأمراض والمختلفة وتمريض مرضى أقسام الجراحة وكيفية العناية بالجروح والحروق والعمليات.

وأضافت عميدة الكلية، أن المعامل تضم أيضاً معمل الحالات الحرجة والطوارئ ويشمل أدوات للتدريب على الإسعافات الأولية والانعاش القلبى وكيفية العناية بمرضى العناية المركزة، واستقبال حالات الطوارئ.

وكذلك معمل النساء والتوليد لتدريب الطلاب على الولادة الطبيعية والتعامل مع الأم الحامل فى مراحل الحمل وحتى الولادة وكيفية العناية بمرضى امراض النسا.

وذلك إلى جانب معمل تمريض الأطفال لتدريب الطلاب على تقييم مراحل نمو الأطفال ومتابعة الحالة الصحية والعناية بالأطفال حديثى الولادة والمبتسرين.

واعربت عن خالص الشكر والامتنان للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، لدعمه ورعايته وتلبيته لكافة متطلبات العملية التعليمية.

