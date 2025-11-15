تدريب مكثف على مواجهة الأزمات والكوارث بجامعة سوهاج

نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع إدارة الحمايه المدنية برنامج تدريبي لمنسوبي الجامعة عن كيفية التعامل مع الأزمات ومواجهة الكوارث المُحتمل وقوعها.

وذلك لرفع الوعي بسرعة التصرف حال وجود مخاطر، وذلك بحضور اللواء طارق حافظ عبدون مديرعام الإدارة العامة للأمن الجامعى،

الرائد محمد عبدالرحيم خليفه قائد مركز التدريب بالإدارة العامة للحماية المدنية والمحاضر بالتدريب.

جامعة سوهاج

والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد عاطف مدير عام رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الاداري من مختلف الكليات.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز ثقافة السلامة والأمان بين منسوبيها، وصقل مهاراتهم لمواجهة اي مواقف طارئة بكل كفاءة واحترافية وبأقل الاضرار، مشيدا بالتعاون مع إدارة الحمايه المدنية بسوهاج وما بذلته من مجهودات خلال التدريب لاكساب منسوبي الجامعه مهارات التعامل مع الحوادث، إدارة المخاطر، والإسعافات الأولية، بما يعزز قدرة الجامعة على التصدي لأي أزمة بكفاءة وسرعة عالية.

وأوضح اللواء طارق حافظ ان الجامعة تحرص باستمرار علي تطوير البنية التحتية للسلامة والأمن داخل الحرم الجامعي، وتأهيل العاملين للتصرف السريع والفعال في حالات الطوارئ، مضيفا انه حاضر بالتدريب الرائد محمد عبدالرحيم والذي استعرض بشكل تفصيلي أساليب الإطفاء.

والإخلاء الآمن، والإنقاذ، والتعامل مع المفرقعات الخطرة، والإسعافات الأولية، إجراءات السلامة والحماية المدنية، الي جانب التدريب العملي.

وأوضح كلا من الدكتور محمد كمال والدكتور أحمد عاطف ان التدريب شهد إقبال واسع من كافة منسوبي الجامعة ومن مختلف الكليات، حيث حرص الجميع على اكتساب مهارات مواجهة الأزمات ، ليكونوا قادرين على حماية أنفسهم والمحيطين بهم بكفاءة وسرعة والاستعداد لاي طارئ قد يحدث.

واوضح ان من خلال هذا التدريب سيتم تشكيل فرق جاهزه لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة كمشاركة مجتمعية بالتعاون مع الحماية المدنية.