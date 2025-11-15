قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 3 أشخاص تحرشوا بفتاة بالغربية
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب مكثف على مواجهة الأزمات والكوارث بجامعة سوهاج

جانب من المحاضرة بجامعة سوهاج
جانب من المحاضرة بجامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع إدارة الحمايه المدنية برنامج تدريبي لمنسوبي الجامعة عن كيفية التعامل مع الأزمات ومواجهة الكوارث المُحتمل وقوعها.

وذلك لرفع الوعي بسرعة التصرف حال وجود مخاطر، وذلك بحضور اللواء طارق حافظ عبدون مديرعام الإدارة العامة للأمن الجامعى، 
الرائد محمد عبدالرحيم خليفه قائد مركز التدريب بالإدارة العامة للحماية المدنية والمحاضر بالتدريب.

جامعة سوهاج

والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية  والدكتور أحمد عاطف مدير عام رعاية الشباب المركزية،  وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الاداري من مختلف الكليات.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز ثقافة السلامة والأمان بين منسوبيها، وصقل مهاراتهم لمواجهة اي مواقف طارئة بكل كفاءة واحترافية وبأقل الاضرار، مشيدا بالتعاون مع إدارة الحمايه المدنية بسوهاج وما بذلته من مجهودات خلال التدريب لاكساب منسوبي الجامعه مهارات التعامل مع الحوادث، إدارة المخاطر، والإسعافات الأولية، بما يعزز قدرة الجامعة على التصدي لأي أزمة بكفاءة وسرعة عالية.

وأوضح اللواء طارق حافظ ان الجامعة تحرص باستمرار علي تطوير البنية التحتية للسلامة والأمن داخل الحرم الجامعي، وتأهيل العاملين للتصرف السريع والفعال في حالات الطوارئ، مضيفا انه حاضر بالتدريب الرائد محمد عبدالرحيم  والذي استعرض بشكل تفصيلي أساليب الإطفاء.

والإخلاء الآمن، والإنقاذ، والتعامل مع المفرقعات الخطرة، والإسعافات الأولية، إجراءات السلامة والحماية المدنية، الي جانب التدريب العملي.

وأوضح كلا من الدكتور محمد كمال والدكتور أحمد عاطف ان التدريب شهد إقبال  واسع من كافة منسوبي الجامعة ومن مختلف الكليات، حيث حرص الجميع على اكتساب مهارات مواجهة الأزمات ، ليكونوا قادرين على حماية أنفسهم والمحيطين بهم بكفاءة وسرعة والاستعداد لاي طارئ قد يحدث.

واوضح ان من خلال هذا التدريب سيتم تشكيل فرق جاهزه لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة كمشاركة مجتمعية بالتعاون مع الحماية المدنية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج الحماية المدنية محاضرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

فيروس

الفيروس المخلوي مش جديد.. استشاري أمراض صدرية يطمئن أولياء الأمور

عمرو أديب وأبلة فاهيتا

أبلة فاهيتا تخطف الأضواء في "الحكاية" وتواجه عمرو أديب بتصريحات جريئة

غزة

فلسطين تستغيث.. السكان والأطفال بين خطري الجوع والبرد القارس

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد